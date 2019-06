12/06/2019 - 19:28 | Información General / La justicia condenó a 6 años de prisión a José López por los bolsos con 9 millones de dólares Herramientas: Compartir: El Tribunal Oral Federal 1 sentenció hoy a seis años de prisión al ex secretario de Obras Públicos José López por el delito de enriquecimiento ilícito, a tres años del escándalo de los bolsos con casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez en 2016.

El ex funcionario también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, al ser encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito por los bolsos con dinero y dos propiedades sin justificar.



Los jueces también condenaron a 2 años de prisión condicional a María Amalia Díaz, esposa de López, y decidieron absolver a la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez y estaba acusada de encubrimiento.



En tanto, fueron sentenciados a 2 años y 6 meses de prisión Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, como partícipes necesarios del delito, por ser sus testaferros, mientras que Carlos Gianni y Marcos Artemio Marconi fueron absueltos.



La fiscalía a cargo de Miguel Ángel Osorio había reclamado una pena para López de 6 años, algo a lo que hizo lugar el Tribunal.



Además de los bolsos con dinero, el ex secretario fue juzgado por la tenencia de dos propiedades, una en el Dique Luján de Tigre y otra en el barrio porteño de Recoleta.



López actualmente se encuentra detenido y está en el programa de protección de testigos e imputados colaboradores, tras ser uno de los "arrepentidos" en la causa de los cuadernos con el pago de sobornos a funcionarios durante el kirchnerismo.



Había sido arrestado la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando intentaba esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez.



El ex secretario declaró tiempo atrás que el dinero provenía de "la política", pero nunca aclaró de dónde salió específicamente.

Repartirán los dólares entre el Garrahan y el Gutiérrez

.El Tribunal Oral Federal 1 decidió también decomisar los casi 9 millones de dólares que tenía el ex secretario de Obra Pública la noche que fue arrestado en el convento de General Rodríguez y dividió esa suma en partes iguales entre los hospitales de niños Garrahan y Gutiérrez.



El dinero se podrá "a disposición del Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez", informó el Tribunal durante la lectura del veredicto, tras condenar a López a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito.