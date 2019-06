Varias denuncias por abusos contra un profesor de música y dos maestras de un jardín de infantes de Ituzaingó

Los padres de al menos 13 nenes que asisten al jardín de infantes número 909 de Ituzaingó denunciaron ante la Policía y la Justicia a un profesor de música y a otras dos maestras por presuntos abusos contra sus hijos en el partido bonaerense de Ituzaingó.



El principal acusado y el único imputado hasta el momento, de nombre Diego, ya fue apartado del cargo, al igual que la profesora de educación física y la maestra de la sala, quienes aparecen en las denuncias.



Así lo remarcó Carlos Álvarez, inspector de la Región Educativa 8 de la provincia de Buenos Aires, quien confirmó que también fue apartada la directora del jardín por ser la responsable de conducir la institución.



La causa por abuso sexual contra el profesor de música se inició a partir de una denuncia presentada el domingo último en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 1 de Ituzaingó, a cargo de Gabriela Millán.



Además, Álvarez contó que se reunió con unos 80 padres para revincular a los nenes con el jardín, ya que algunos no mandaron a sus hijos ni lunes ni martes.



En tanto, los docentes apartados serán reemplazados a partir de este miércoles.



La mayoría de las denuncias corresponden a chicos que asisten a sala de 5 años y en ellas los padres detallaron que sus hijos les revelaron supuestos "juegos sexuales" que hacía el docente.



"Un nene se atrevió a contarle a una vecina sobre una situación que vivió en su sala y cómo lo incomodaba. Dijo que se trataba de un juego que hacía el profesor de música de oreja con oreja o lengua con lengua, donde decía que los tocaba y empezó a circular en forma de audio entre el chat de padres", sostuvo Nadia, la tía de uno de los chicos, en declaraciones al programa "Nosotros a la mañana", que se emite por El Trece.



En las últimas horas se sumaron nuevos testimonios que hasta el momento llegan a 13, pero estiman que puede haber más víctimas.



"Ese profesor había sancionado a mi sobrino porque el nene le pegó una patada, pero cuando sus padres hablaron con él se negaba a contarles porque decía que era un secreto, hasta que les confesó que el profesor le había tocado la cola y los genitales, y que cuando le había dicho a la maestra ella le dijo que eso no se decía, que estaba mal", reveló la tía de uno de los nenes.



El próximo viernes próximo, Álvarez tendrá la primera evaluación de la investigación administrativa y estima que ya estarán determinadas las responsabilidades de cada docente.



"Los sumarios están supeditados a la investigación de la justicia", explicó el inspector, quien aclaró que "hasta que no termine el proceso judicial, los docentes seguirán relevados de sus cargos".