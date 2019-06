Julio Zamora en Benavídez: “No vamos a permitir que tomen a Tigre como un botín de guerra”

El intendente inauguró en dicha localidad la nueva senda aeróbica "Aires del Prado", que cuenta con sectores deportivos, forestación e iluminación. Allí, ratificó su candidatura y pidió respeto democrático y transparencia a las autoridades del Partido Justicialista Nacional de cara a las próximas elecciones.



El intendente Julio Zamora inauguró la nueva senda aeróbica "Aires del Prado" en Benavídez, donde junto a centenares de vecinos volvió a reafirmar su candidatura en los próximos comicios y sentenció: "No vamos a permitir que tomen a Tigre como un botín de guerra".



Consultado sobre el cónclave del Partido Justicialista Nacional y el Frente Renovador, Zamora expresó: "Me parece bien que se incorporen otros espacios políticos. Nosotros venimos trabajando en la unidad desde hace un año y medio y seguiremos por este camino para llevarle dignidad a nuestra comunidad", y agregó: "Han querido impugnar mi candidatura, pero eso es antidemocrático y no tiene nada que ver con lo que estamos construyendo. Apelo a las autoridades del PJ para que haya elecciones limpias y transparentes".



La nueva senda aeróbica "Aires del Prado", ubicada sobre la calle O'Higgins, cuenta con sectores deportivos, canchas de básquet y fútbol tenis, mesas de ping pong, forestación e iluminación. Sobre el flamante espacio, el intendente Zamora señaló: "Cuando inauguramos plazas y sendas aeróbicas sentimos la alegría de los vecinos. Además, tenemos un plan de asfalto con el cual pudimos transformar el barrio".



La obra en la senda aeróbica contempló, además, la pavimentación de 600 metros sobre la calle O'Higgins y más de 40 cuadras aledañas en la zona.



Durante el encuentro, se proyectó un vídeo institucional sobre las obras alcanzadas por el gobierno local en Benavídez; como el polideportivo N°18 en el barrio La Mascota, la ampliación de la red de gas y agua corriente y los proyectos a futuro como el Hospital Municipal de Diagnóstico Inmediato, la Escuela Secundaria N°36 y el cine teatro del Fórum Cultural.



Ana María, vecina del barrio el Prado, dijo: "Es hermoso lo que hicieron porque ahora los chicos tiene un mejor lugar para jugar y los grandes podemos caminar y tomar mates tranquilos". Nicolás, por su parte, comentó: “Esto hace 25 años era un terreno baldío. El Municipio hizo un trabajo grandioso y ojalá lo puedan cuidar entre todas las familias".



Niños y niñas disfrutaron junto a sus padres una tarde de juegos, música en vivo, baile de zumba, sorteos, entre otras actividades recreativas. Asimismo, los adultos pudieron acceder a la instalación de la app Alerta Tigre Global en el stand del Centro de Operaciones Tigre (COT).



Previo al corte de cinta, el párroco Tomás de la iglesia de la localidad realizó la bendición del nuevo espacio público. Luego, cerraron con un show musical las bandas locales “Los Hermanos Martínez” y “Elecciones de Vida”.



Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo Molinos, Gisela Zamora, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino y Sebastián Schafer; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Servicios Públicos, Gastón Giannazzo; el subsecretario de Redes Urbanas y Servicios Auxiliares, Alberto Vegnaduzzi; la consejera escolar Roxana Pérez y el delegado de Benavídez Sur, Alejandro Acuña.