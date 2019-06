Sergio Massa se reunió con el PJ y confirmó que va hacia una coalición electoral común: el acuerdo se formalizará mañana

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, recibió hoy en sus oficinas a la cúpula del PJ y al cabo de la reunión confirmó que hay una voluntad explícita de confluir en el marco de "una coalición de partidos" para competir en las próximas elecciones.



El acuerdo, que ya está maduro y a punto, se terminará de formalizar mañana con la presentación de los papeles para oficializar la alianza de partidos, junto con el nuevo nombre, y hasta el 22 de junio habrá tiempo para limar cuestiones vinculadas a la ingeniería del frente y el reparto de lugares en las listas.



Este miércoles, sobre el filo del plazo oficial para presentar frentes electorales podría tener lugar el "café" entre Alberto Fernández y Massa, que había propuesto el postulante presidencial del PJ el domingo pasado al tigrense para "terminar" con el misterio y tomar decisiones.



Un asunto que resta develar es si Massa competirá con su propia boleta contra la fórmula de Fernández y Cristina Kirchner o si, por el contrario, el tigrense aceptará encabezar la nómina de candidaturas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires bajo el criterio de unificar las listas.



En su intervención luego del cónclave en sus oficinas de Puerto Madero, Massa dio pistas sobre que el camino a seguir sería el de las PASO, pero en todo caso eso será materia de negociación hasta casi el filo del plazo de inscripción de candidaturas.



"Se planteó la posibilidad de construir sobre la base de una coalición de partidos donde cada uno respete su individualidad y a la otra fuerza política", destacó el líder del FR, quien primero habló solo y luego brindaron una conferencia de prensa referentes de su partido, del PJ y de Unidad Ciudadana.



El ex diputado nacional definió la reunión como "muy productiva y fructífera" y dijo que es un paso hacia "la búsqueda de una coalición opositora" común, en el marco de un acuerdo programático.



Del encuentro no participó la presidenta del bloque del FR, Graciela Camaño, que previamente había manifestado su disconformidad con la vía de un acuerdo con el PJ y Unidad Ciudadana, y que consumados los hechos quedó con un pie y medio afuera del partido.



Sí estuvieron en la cumbre, entre otros, el presidente del PJ, José Luis Gioja, los gobernadores reelectos de Tucumán, Juan Manzur, y de Chubut, Mariano Arcioni, los jefes sindicales Antonio Caló (UOM) y Sergio Palazzo (La Bancaria), los diputados nacionales "Wado" de Pedro (FPV) Cecilia Moreau (FR) y Fernanda Raverta (FpV), los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).



Tras las palabras de Massa, se invitó a voceros del PJ y del FR para dar más detalles de los compromisos asumidos en la reunión.



"Hemos venido a decirle (a Massa) que necesitamos terminar de construir la mayoría más importante posible, que necesitamos de todos y necesitamos también de una gran coalición para poder gobernar la Argentina", expresó Gioja.



"Sé de la vocación que tiene el Frente Renovador de construir una herramienta que le genere fe y esperanza con la gente", expresaría luego el sanjuanino en diálogo con un medio televisivo.



Por su parte, la diputada massista Cecilia Moreau justificó el acuerdo en función de la "situación de emergencia democrática" que potencia "la necesidad de confluir en una coalición de partidos" y "no en una coalición de dirigentes".



La dirigente de extracción radical aprovechó para hacer una convocatoria a la dirigencia de la UCR para que se sume a esta experiencia frentista, especialmente luego del anuncio de la fórmula de Cambiemos que dejó sin la silla de vicepresidente para los radicales.



"Hemos venido a traer un kilo de café para que terminen de tomar ese café Sergio y Alberto", bromeó Palazzo acerca del convite televisivo que el domingo por la noche le extendió Fernández a Massa para terminar de cerrar el acuerdo.



A su turno, Manzur celebró la reunión y dijo que por delante hay que "limar todas las asperezas posibles por el bien común".



"En poco tiempo más vamos a lograr un gran frente de muchos partidos políticos que tengan estas mismas coincidencias para sacar la Argentina adelante", completó el tucumano.