Macri-Pichetto será la fórmula presidencial de Cambiemos

El presidente Mauricio Macri estará acompañado en la fórmula nacional de Cambiemos por el senador nacional del bloque Justicialista Miguel Ángel Pichetto, en una sorpresiva decisión adoptada a más de una semana del cierre de listas y en paralelo a las negociaciones de Sergio Massa para confluir con el peronismo.

El propio Macri, pasadas las 16:00 y cuando los rumores sobre esa fórmula no hacían más que multiplicarse, confirmó a Pichetto como su candidato a Vicepresidente y aseguró que "es un hombre de Estado", a quien respeta "por su compromiso con la Patria y las instituciones".



"Es un hombre de Estado, que con el correr de las difíciles años de gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones", expresó Macri en un mensaje que subió en las redes sociales.



El mandatario nacional agregó: "Los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica de consolidad nuestra democracia. En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una república o volver a un autoritarismo populista".



Se trató de un anuncio sorpresivo ya que fuentes del propio Gobierno en los días previos consideraban que las mayores chances para ocupar la candidatura a Vicepresidente estaban en algún dirigente de la UCR, uno de los socios del PRO en la alianza oficialista, e incluso no descartaban que permaneciera Gabriela Michetti.



La semana pasada, en una entrevista televisiva Pichetto había sugerido que un posible balotaje entre Macri y Alberto Fernández se inclinaría por el actual mandatario.



De esta forma, como antes lo hiciera Cristina Kirchner cediendo su candidatura presidencial a Alberto Fernández y negociando con Massa, Cambiemos amplió su espacio con la incorporación de un peronista histórico y que desde su función como jefe del bloque Justicialista en la Cámara alta trabajó junto a los ex presidentes de ese espacio Carlos Menem y Néstor y Cristina Kirchner.



Varios dirigentes de la UCR venían reclamando al Gobierno ampliar su base de sustentación de cara a las elecciones, negociando la llegada de dirigentes de otras expresiones políticas más allá de los actuales socios de Cambiemos.