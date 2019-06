Tigre acompañó a la fundación Primeros Pasos en una nueva jornada de donación de Médula ósea

Se llevó a cabo en el Colegio Nuestras Raíces y participaron maestros, alumnos y vecinos. Se recibieron donaciones de sangre y hubo una capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a cargo del Servicio de Emergencias Tigre (SET).



El Municipio de Tigre participó junto a la Fundación Primeros Pasos y el Colegio Nuestras Raíces, de una campaña de concientización para la donación de médula ósea. El encuentro fue realizado en la institución educativa de Rincón de Milberg en conjunto con la Fundación Hematológica Sarmiento, buscando contribuir con el Banco Mundial de Donantes de Médula. También hubo una capacitación de RCP a cargo del Servicio de Emergencias Tigre (SET).



“Estas jornadas son muy importantes porque permiten ayudar a muchas familias. Hay que eliminar prejuicios y saber que la extracción de médula es simple. Por eso, desde el municipio acompañamos el mensaje de esta iniciativa, convocando a nuestra comunidad a que participe y sume su grano de arena en esta causa”, expresó la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



La campaña está dirigida a personas de entre 18 y 55 años que pesen más de 50kg, gocen de buena salud y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. La extracción de sangre es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente.



La donación de médula ósea es muy importante para muchas de las personas que son diagnosticadas con enfermedades del carácter de la leucemia, errores metabólicos, entre otros. Aproximadamente solo entre un 25% y un 30% de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar alguien compatible en su familia. El resto debe recurrir a un donante no emparentado, a través de los registros oficiales.



Por eso, quien decide participar queda inscripto en una base de datos internacional que le permite a cualquier familiar que esté buscando un donante, verificar que haya una persona coincidente. Para más información, dirigirse de lunes a viernes de 8 a 16 hs al Centro de Atención al Vecino, ubicado en Lisandro de la Torre 2500, Troncos del Talar; o comunicarse a través del 0800-122-84473.



Estuvieron también presentes en el encuentro: los concejales Gisela Zamora y Rodrigo Molinos.