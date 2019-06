08/06/2019 - 23:46 | Zonales / Tigre Malena Galmarini lanzó en Tigre la Liga de Fútbol Especial 2019 Herramientas: Compartir: ver más imágenes La fundadora de Compromiso con Tigre participó en el Club ´El Chasqui´ de la vuelta de las jornadas que integran a más de 450 chicos en 74 equipos. Participó el jugador de Tigre, Martín ´Patito´ Galmarini, quien también homenajeó a los subcampeones del Mundial de FUTSAL de personas con síndrome de Down. Durante la premiación, Malena fue nombrada madrina de la Liga.

Volvió la Liga de Fútbol Especial a Tigre de la mano de la fundadora de Compromiso con Tigre, Malena Galmarini, acompañada por la actual Presidenta de dicha entidad, Micaela Ferraro, el Centro de Rehabilitación "Integra", Olimpiadas Especiales, Club de Leones de General Pacheco y la Escuela AMUNDSEN. Además, durante el encuentro se hizo presente el jugador del ‘Matador', Martín ‘Patito' Galmarini, quien estuvo saludando a los participantes en lo que fue una verdadera sorpresa para los chicos.



En ese marco, Malena señaló: "Estamos reinaugurando una nueva edición del campeonato de la Liga de Fútbol Especial junto a Olimpiadas Especiales. Esta entidad junto a otras instituciones que habían participado de ediciones anteriores se acercaron a la sede de Compromiso y nos pidieron que continuáramos haciéndolo. Así que nos comunicamos con la comisión directiva de El Chasqui para que nos prestaran las instalaciones, y la verdad estamos muy agradecidos por el lugar que nos dieron".



"Quiero felicitar a todos los chicos que participan en esta liga y, en especial, a los que son parte del equipo nacional que salió subcampeón en el Mundial de FUTSAL. Gracias por representarnos y llevar nuestra bandera bien en alto", agregó.



La Liga de Fútbol Inclusiva permite a través de la práctica deportiva promover valores, equiparar oportunidades, generar redes de cooperación y construir una sociedad más inclusiva. En la actualidad, la Liga se constituye como el movimiento deportivo más importante para las personas con discapacidad de nuestro país.



Por su parte, Gonzalo Castillo del Centro de Rehabilitación Integra, comentó: "Estamos felices porque participaron más de 450 chicos de toda la provincia. Los encuentros se realizarán todos los meses en el Club El Chasqui y la premiación será en noviembre. Sentimos una gran alegría de que Compromiso con Tigre nos haya acompañado a organizarlo, el distrito fue sede de la Liga a lo largo de 9 años y cuando los padres nos contaron que no se iba a realizar empezamos a buscar formas de ayudarlos. Avanzamos gracias a la ayuda de Compromiso con Tigre y de las instituciones que apoyaron la iniciativa. Agradecemos la confianza de los padres y las madres de los chicos que participaron y el compromiso de los profesores".



Entre las instituciones participantes estuvieron Colegio Puerta del Sol de José C. Paz; Colegio de Día APAD de San Miguel; Centro de Día Peldaños de Vicente López; Club Atlético Colegiales; El Árbol Familiar de Pilar; Centro de Día 'Un lugar de Tigre'; IDTD de Ciudad de Buenos Aires; y Fundación Trascender de Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Participaron más de 450 chicos.



Estuvieron presentes acompañando la jornada, el Director de Deportes de Olimpiadas Especiales, Fabio Haedo; y el Secretario de Deportes y Educación del Municipio de San Fernando, Carlos Traverso, entre otros representantes de municipios.

