La provincia destaca avances del programa Asistiré

Mediante El Programa Asistiré, ya implementado en 370 escuelas bonaerenses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires consiguió que 5 mil estudiantes no abandonaran la escuela secundaria.

Asistiré es implementado en 370 escuelas secundarias por la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense y cada 10 chicos que participan del programa, 7 continúan sus estudios mientras que 3 siguen dentro del proceso de trabajo del Programa.



“Asistiré es un plan que se enfoca en la deserción escolar, que es uno de los principales desafíos que tenemos en provincia. La mitad de los chicos no terminan en tiempo y forma el secundario, por lo que la Gobernadora nos pidió que lanzáramos varias iniciativas para mejorar y aumentar la retención en la escuela secundaria y este programa, es una de ellas”, dijo Gabriel Sánchez Zinny, quien está a cargo de la DGCyE.



Para llevar adelante este programa, la Provincia trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Plan Nacional Asistiré. El mismo tiene entre sus objetivos no solo la asistencia sino también fortalecer las trayectorias de estudiantes con riesgo de abandono.



A partir de la identificación de los casos de riesgo de abandono, asistentes sociales y docentes (denominados promotores), acompañan de cerca a los estudiantes y a las familias mediante acciones dirigidas a renovar el entusiasmo por volver a estudiar.



A su vez el programa incluye la toma de asistencia digital que permite registrar en tiempo real la asistencia de los alumnos a clase detectar, mediante alertas, posibles casos de interrupción de sus trayectorias escolares.

