San Fernando: Los chicos del Taller Protegido entregaron gorros de lana a los niños de los Jardines Maternales

Como una actividad destinada a la inclusión y al relacionamiento, los chicos que asisten al Taller tejieron gorritos de lana para los niños que concurren a los Jardines Maternales Municipales, participando activamente de todo el proceso. La entrega se llevó a cabo en el Jardín Maternal Barrios Unidos, extendiéndose a los demás Jardines.



El Municipio de San Fernando fomenta la inclusión en cada una de las dependencias de su sistema de educación formalmente establecido. Así, en el marco de su relacionamiento, los jóvenes del Taller Protegido tejieron gorritos de lana que entregaron a los niños de los Jardines Maternales Municipales.



La Subsecretaria de Educación, Mariana Miola, expresó: “Realmente, estamos trabajando hace muchos años en varios programas en Educación; también en algunos que se ocupan de los más chiquititos. En este caso, le tocó al Taller Protegido; hace bastante que comenzamos a tejer para los nenes y más que nada por el frio, pero fundamentalmente para que los chicos del Taller se relacionen con los niños de los Jardines Maternales”.



Y agregó: “Hace mucho que preparamos en el Taller el tema del tejido; se eligieron los colores y no al azar, porque hubo todo un proyecto para la elección de las lanas apropiadas para la cabeza de los nenes chiquitos y que no piquen, así que estuvieron en todos los detalles. Ayer los embolsamos, y hoy los chicos se los entregaron con mucho entusiasmo a los niños de los Jardines”.



“En el Taller Protegido hay un sentido de solidaridad muy arraigado, así que los chicos lo quisieron demostrar hoy acá con los más chiquititos que están muy contentos por recibir los gorritos y por el entusiasmo que trajo todo el taller protegido al Jardín”, concluyó Miola.



En cuanto a los chicos del Taller Protegido que participaron de la actividad, Lucas dijo: “Les tejimos unos gorritos a los chicos, y se los trajimos. Los hicimos rapidísimo, y después vinimos acá. Los recibieron re bien”.



Su compañero Adrián agregó: “Estoy contento, está todo bien con los chiquitos”. Y Pablo finalizó diciendo: "Estos son gorros para nenes chiquitos; me gustaron".