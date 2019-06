Más de 40 intendentes fueron a la Corte para reclamar que se permita el cobro de tasa municipal a empresas

Un grupo de más de 40 intendentes bonaerenses que responden a distintas fuerzas políticas se presentaron hoy en una audiencia pública que lleva adelante la Corte Suprema, que debe dirimir si las intendencias pueden cobrar tasas a las empresas que se instalen en sus respectivos municipios.



Los jefes comunales, en señal de fuerte reclamo a la Corte que tras la audiencia definirá si cuentan o no con esa potestad, se fotografiaron en la escalinata del ingreso principal al Palacio de Justicia de Talcahuano 550, y luego asistieron a la audiencia de carácter público.



Algunos de los intendentes que estuvieron fueron los oficialistas de Vicente López, Jorge Macri; de San Isidro, Gustavo Posse; de Lanús, Néstor Grindetti; de Pilar, Nicolás Ducoté; de Quilmes, Martinano Molina; así como los peronistas de San Martín, Gabriel Katopodis; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Moreno, Walter Festa; de Tigre, Julio Zamora; y del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús.



La causa se inició a partir de un planteo de la firma ESSO hoy reconvertida en Axion Combustibles contra el Municipio de Quilmes, en el que pidió impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene que se le cobran, concretamente por el período que va de 1996 a 2002.



La tasa que cobran los municipios se determina tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.



De la audiencia participaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, está excusado de intervenir en el caso.



Uno de los que lidera el reclamo es el municipio de Quilmes, pero el resto de sus pares se presentaron bajo la figura de amicus curiae, amigos del tribunal, porque el fallo podría generar un efecto dominó respecto a otras empresas, lo que perjudicaría las cuentas de los municipios bonaerenses y directamente las arcas del Gobierno provincial.



El tema de las tasas municipales había sido cuestionado por el presidente Mauricio Macri en varias oportunidades.



"Si queremos generar trabajo, no podemos cobrar impuestos distorsivos. Los impuestos que puede cobrar un intendente tienen que ser por servicios que presta a los metros cuadrado que ocupa a quien le cobramos. No puede estar ligado a lo que factura", había subrayado el mandatario en noviembre pasado durante la apertura del segundo Encuentro Nacional de Intendentes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.



En aquella oportunidad, el jefe de Estado había destacado que "el desafío es simplificar los trámites: cada tasa, tasita, sello que se suma hace que sean empresas menos competitivas y que generen menos trabajo en sus municipios".