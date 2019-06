Dirigentes del PJ bonaerense explicaron su plan económico en Wall Street y el departamento de estado

Dirigentes del peronismo bonaerense se reunieron con inversores en los Estados Unidos y mantuvieron un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado para dar a conocer cuál es el plan de Gobierno que propone este sector de la oposición en caso de ganar las elecciones.

Liderados por la economista y ex ministra de economía bonaerense Silvina Batakis, un nutrido grupo de dirigentes fue recibido por las máximas autoridades globales para América Latina y el Caribe del Citibank en su casa matriz de Wall Street, en Nueva York.



Según dijeron integrantes del viaje a la agencia NA, la visita a los Estados Unidos fue organizada por la "necesidad de dar a conocer la alternativa a la gestión de Cambiemos", tanto al sector financiero como al propio Gobierno de Donald Trump.



"Estas reuniones significan un acercamiento a consultas e inicio de diálogo, con la fuerza política opositora con mayores chances de ser Gobierno en nuestro país", afirmó un intendente que estuvo en la comitiva.



La comitiva peronista se focalizó en el análisis de la situación política, social, económica y financiera que atraviesa la Argentina y en la mirada y "experiencia" del peronismo para superar esta grave crisis, amplió el jefe comunal.



En Washington DC, la delegación del PJ estuvo reunida con el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, y el director para Asuntos de Brasil y el Cono Sur, Bruce Friedman.



"De la crisis y del endeudamiento de la Argentina se sale con crecimiento y no con ajuste y afirmó que un Gobierno peronista apuntará a una política de crecimiento con generación de empleo y distribución de la riqueza que mejore la vida de los argentinos", explicó Batakis.



La economista señaló que los integrantes de la comitiva enfatizaron la intención del peronismo de mantener relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos.

En materia regional se sostuvo la defensa de la solución pacífica de controversias y del principio de no injerencia y no intervención, en alusión a Venezuela.



El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y quien presidió la delegación junto a Batakis, remarcó: "Estos espacios de diálogo abren canales importantes de entendimiento y cooperación para el futuro de la Argentina".



El jefe comunal afirmó que "la falta de credibilidad de este Gobierno y los contundentes datos económicos negativos de la Argentina han hecho necesario que el peronismo asuma nuevas responsabilidades para salir de este laberinto con el liderazgo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El fracaso de la gestión de Cambiemos es inocultable dentro y fuera de la Argentina".



También viajaron sus pares de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Navarro, Santiago Maggiotti; de Castelli, Francisco Echarren; el diputado nacional Marcos Cleri; el secretario General del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini; el abogado de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano hijo; entre otros.