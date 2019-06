Cecilia Moreau negó que Massa vaya a llevar a Vidal de candidata y atribuyó la versión a una “operación berreta”

La diputada nacional del Frente Renovador Cecilia Moreau negó hoy que el líder de ese espacio, Sergio Massa, vaya a “colgar” su boleta presidencial a una colectora en provincia de Buenos Aires con la gobernadora, María Eugenia Vidal, como candidata, y atribuyó la versión a una “operación berreta” del Gobierno.



“Que Sergio tenga que salir a desmentir una reunión que no existió nunca ya es un poco mucho. Es todo una operación berreta”, aseguró, al referirse al trascendido sobre una supuesta reunión pactada entre Vidal y Massa para negociar una supuesta “colectora”.



La legisladora massista consideró que esa “operación” es un síntoma que responde a que los dirigentes de Cambiemos están “muy nerviosos y muy desesperados” por la posibilidad de perder las elecciones en la Nación y en la provincia de Buenos Aires.



Para Moreau, “Macri y su modelo van a perder en las urnas escandalosamente” y por eso “están dando el último manotazo de ahogado a ver si zafan la provincia de Buenos Aires”.



En declaraciones a radio Futurock, la legisladora calificó la tesis de la colectora como “una gran payasada” y aclaró: “Nosotros fuimos claros en plantear en nuestra convención que queremos construir una coalición opositora. Macri es Vidal, Vidal es Macri, Macri y Vidal son Cambiemos”.



“Es una gran payasada el ida y vuelta de las listas colectoras y pone en evidencia cómo nos gobernaron estos cuatro años”, cuestionó.



Al igual que como se había manifestado su par en la Cámara de Diputados Ignacio De Mendiguren, Moreau sentó posición a favor de que el Frente Renovador se funda en “un gran frente opositor” junto al kirchnerismo y el PJ, y sostuvo que “la fragmentación de la oposición favorece a Macri”.



Sobre el rol que podría desempeñar Massa en el marco de ese frente opositor, la legisladora reiteró que el ex intendente de Tigre será “candidato a presidente”.



“Él nos dijo que no le busquemos laburo, que se va a presentar en las PASO”, remarcó.



Dentro del Frente Renovador, la mayoría de los dirigentes presiona para que Massa defina su salto al frente opositor del PJ, pero algunos referentes de su riñón como la jefa del bloque en Diputados, sostiene una postura contraria y le aconseja que se mantenga en Alternativa Federal para mantener la identidad del espacio y no perder votantes