Tigre presentó un Plan de Reducción de la Sífilis y capacitó a sus agentes de Salud

El municipio organizó una jornada para abordar y tratar la infección de transmisión sexual, sobre todo en el embarazo, a través de un trabajo articulado con los centros de salud y sus profesionales. El encuentro se realizó en el Hospital Materno Infantil.



Con eje en la prevención, el Municipio de Tigre realizó una capacitación a profesionales de los centros de salud y hospitales del distrito, orientada a abordar un plan de reducción de la sífilis y la eliminación de la sífilis congénita. El encuentro tuvo lugar en el aula magna del Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó.



El secretario de salud, Fernando Abramzon, participó del encuentro y expresó: "Sabemos que a nivel mundial está resurgiendo muy fuerte la sífilis, que es una infección fácilmente tratable y que afecta a los humanos. Lo que más nos preocupa es el contagio que puede existir de la mamá al bebé en gestación porque puede traer consecuencias muy graves, incluso la muerte del niño. Por eso estamos lanzando desde el municipio un trabajo en conjunto con los centros de salud, el Hospital Materno Infantil y los agentes de salud".



La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS). Puede tener síntomas como lastimaduras o úlceras en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces estas lesiones no son dolorosas, pero se pueden advertir a simple vista. A veces pueden desaparecer a los pocos días, pero eso no significa que uno se haya curado. Se destaca a través de un análisis de sangre denominado VDRL, disponible en todos los centro de salud, Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) y Hospital Materno Infantil de Tigre.



"Es importante que se sepa que hay un plan de reducción de sífilis, como la entrega de preservativos en todos los centros de salud, dependencias municipales y el centro universitario. Esto implica llegar a la gente con una propuesta de prevención antes de llegar a los estudios; y adelantarse a esta y otras infecciones para trabajar en la prevención entre todos", señaló el coordinador Programa VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales, Sebastián Vázquez Montoto.



Si una mujer embarazada tiene sífilis, VIH o Hepatitis B, todas ellas identificadas como ITS, las infecciones pueden pasar al bebé en el parto, durante el embarazo o mientras se amamanta. Por eso, si se cree estar embarazada o se piensa en tener un hijo, es importante que tanto el hombre como la mujer se realicen el test de Sífilis (VDRL), el de VIH y aplicarse la vacuna de la Hepatitis B para evitar transmitirle las enfermedades al bebé.



Macarena Aime, coordinadora de Salud de la Mujer, comentó: "Estamos trabajando mucho en el control prenatal. Hicimos una nueva libreta de embarazo para que todas las mujeres que lo estén controlen su salud y sepan cada estudio que tienen que realizarse; y de esa manera se les facilite con tiempo los turnos; y en especial con la sífilis, las asesoramos y hacemos un seguimiento personalizado".



Se recomienda a hombres y mujeres realizarse los estudios en el primer control del embarazo, en el segundo y el tercer trimestre. Los preservativos son la única manera de prevenir todas las ITS. Existen puntos de distribución en todos los centros de salud y otras dependencias municipales de forma gratuita, al igual que los controles, tratamientos y la aplicación de la vacuna de la Hepatitis B.



Para más información comunicarse con la Secretaría de Salud al 5282-7555; al 0800-122- Tigre (84473) o a través del correo electrónico: vih@tigre.gob.ar.



Participaron también de la capacitación: el subsecretario de Política Sanitaria, Juan Manuel Carballido; la directora general de Medicina Preventiva, María José Viani; el director general de Medicina Asistencial, Diego Morera; agentes de salud del municipio; entre otros.