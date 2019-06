Sergio Massa niega el acercamiento a Vidal y sigue la negociación con el peronismo

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, negó hoy que tenga previsto reunirse con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en medio de las versiones sobre un posible acuerdo para que la referente del PRO compita en las próximas elecciones con una lista colectora de Alternativa Federal.

"No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal", señaló el precandidato presidencial y uno de los fundadores de ese espacio opositor, en momentos en que continúa las conversaciones con el peronismo y Unidad Ciudadana.



A través de su cuenta de Twitter, el tigrense cuestionó a la Casa Rosada por los trascendidos y remarcó que "sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar".



De esta manera, Massa descartó que vaya a negociar con Vidal la posibilidad de que la mandataria provincial busque su reelección compitiendo por Cambiemos, pero "colgada" de Alternativa Federal a través de una lista colectora con el objetivo de captar más votos frente a la fórmula peronista integrada por Axel Kicillof y Verónica Magario.



Por la mañana de este martes había circulado la versión de una reunión entre la referente de Cambiemos y el ex diputado nacional, luego de que el presidente Mauricio Macri la autorizara a debatir una posible alianza con el PJ no alineado al kirchnerismo.



En principio, la propuesta de competir con listas colectoras en la Provincia fue aceptada por los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba, Juan Schiaretti, también fundadores de Alternativa Federal.



Por su parte, Massa debe decidir su afiliación de cara a agosto y definir si se queda con Alternativa Federal o se acerca a la fórmula presidencial compuesta por Alberto Fernández y la senadora nacional Cristina Kirchner.



Allegados al líder del Frente Renovador reconocieron a NA que hay conversaciones con Unidad Ciudadana, pero que el ex intendente de Tigre todavía no aceptó este ofrecimiento.



El jueves pasado, el congreso del FR lo habilitó a Massa a negociar y a tomar la decisión final sobre las alianzas, que deben presentarse el 12 de junio.