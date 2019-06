Lavagna: “están quienes se amontonan y estamos quienes tenemos coherencia”

Así lo afirmó el candidato a Presidente por Consenso 19 en declaraciones radiales. Dialogó acerca del estado actual de la economía y el panorama de cara a las próximas elecciones.



Roberto Lavagna brindó su opinión sobre el momento que atraviesa el país en materia económica. “La situación económica la veo complicada y se lo hicimos saber a Macri cuando hizo el esbozo de consulta sobre el futuro con una serie de sugerencias fijando las líneas de lo que creemos que se debe hacer para sacar a Argentina adelante”.



En esta línea, Lavagna remarcó que “las tasas de interés son absolutamente insólitas. En un país con 33% de pobres es absurdo que a esta altura llevamos pagado en intereses más de lo que se ha asignado en todo el año a la Asignación Universal por Hijo”.



Sobre el estrecho vínculo que el Gobierno de Cambiemos ha generado con el Fondo Monetario Internacional, Lavagna expresó que “está claro que Argentina no puede en 2021 y 2022 pagar más de 50 mil millones de dólares. Ellos saben que será necesaria una renegociación. Está claro que una renegociación es inevitable: habrá que hacerla con el mayor orden posible, y, sobre todo, en el marco de una economía que uno haya logrado poner en marcha. Sin una economía que crezca, ningún programa va a tener éxito, ni con el Fondo ni sin el Fondo. Hoy el punto central es cómo se pone en marcha una economía que hace ocho años que no crece, que está absolutamente estancada, incluso en los últimos dos años con cierta caída”.



“Tiene que cambiar absolutamente toda la política económica, no se trata de modificar un datito, se trata de modificar el enfoque general que hay, tal como ocurría en 2002, una economía totalmente paralizada se la pone en marcha gradualmente”, remarcó.



En la previa a la presentación de listas, Roberto Lavagna consideró que “en política hay quienes tienen el método de juntar amontonando y están quienes creemos que es muy importante la coherencia. Porque a veces se puede ganar una elección amontonando gente con perspectivas distintas, pero después si uno tiene que gobernar las cosas se complican. Para gobernar hay que tener una base de sustentación y una serie de ideas que sean compartidas y eso no es lo que resulta de estos amontonamientos. En Alternativa Federal había quienes tenían una tendencia a negociar con el macrismo y quienes tenían una tendencia a negociar con el sector de Cristina. Nosotros nos mantuvimos en la línea de la coherencia señalando que no queríamos ir ni para un lado ni para el otro, y tratando de poner el énfasis en esta etapa pre electoral que es lo que le interesa a la gente y no todo el día una discusión estrictamente del mundo de la política”.



Sobre Consenso '19, el espacio donde confluyen sectores del justicialismo, socialismo, radicalismo y el GEN, Lavagna expresó que “al centro hay que defenderlo porque va a hacer falta en las etapas posteriores al Gobierno, con cámaras muy divididas y alguien tiene que ser el centro, un equilibrador que permita la gobernabilidad. Si unos se inclinan hacia el gobierno, y otros hacia el sector K, están en su derecho, pero no tiene nada que ver con el planteo de un equilibrio alejado de ambos sectores“.