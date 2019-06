04/06/2019 - 11:03 | Política / Marco Lavagna: “no existen conversaciones” para una colectora con Vidal Herramientas: Compartir: El diputado nacional Marco Lavagna aseguró hoy que “no existen conversaciones” respecto a la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, vaya como precandidata en listas colectoras, incluida en la boleta de su padre, ex ministro de Economía Roberto Lavagna. “No hay ninguna conversación sobre ese tema. Hablo por parte de mi padre, el resto no sé para donde puede salir el tema. Primero vamos a ver si el Gobierno efectivamente lo hace”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador.



En diálogo con Futurock, el legislador opositor aseguró que desde el espacio político liderado por Roberto Lavagna no tienen “ningún tipo de conversación en esa línea”.



"En la Provincia (de Buenos Aires) vamos con candidatos propios, intendentes, diputados y senadores. Lo que tenemos que hacer es una oferta electoral a la gente que permita mantener la coherencia de lo que venimos diciendo", indicó.