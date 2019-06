Las “Mujeres del Stand Up” llenaron de risas el Teatro Martinelli de San Fernando

A sala llena, se vivió una noche llena de humor en la mítica sala municipal de la localidad de Victoria, donde Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Alejandra Bavera hicieron humor desde la mirada comediante femenina. Se trata de una de las novedosas propuestas en el marco del Ciclo de Mujeres Protagonistas que lleva adelante el Teatro Martinelli durante junio.



Durante todo el mes de junio se realizará un Ciclo de Mujeres Protagonistas con la participación de diferentes artistas del ámbito del teatro, la música, la comedia y la poesía. El gran arranque fue el show de humor ‘Mujeres del Stand Up', protagonizado por Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Alejandra Bavera.



Rodney Rodríguez Nuñez, coordinador del área de Cultura del Municipio, expresó: “Estamos muy felices desde la Dirección General de Cultura por esta propuesta que es la cartelera del Teatro Martinelli, hoy arrancando una noche de Stand Up en el marco del Ciclo de Mujeres Protagonistas. Vamos a tener noches de humor, grupos de música, teatro y mucho más. Hoy son tres comediantes muy conocidas y divertidas, estamos muy contentos porque apuntamos a que se sumen nuevos públicos a participar”.



“Acérquense al Teatro Martinelli a ver la cartelera o visitar la página web www.sanfernando.gob.ar. Queremos seguir con la sala llena para que todos disfruten de tantos artistas, con la mayoría siendo locales”, concluyó.



Al finalizar el desopilante show, las humoristas Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Alejandra Bavera manifestaron: “Cada una hace su stand up hablando de cosas cotidianas que nos pasan a todos. La gente se ríe mucho y se copa porque se relaciona con lo que contamos. Esta bárbaro lo que se arma. Además, nos encanta esto de que van a pasar por el escenario muchas más mujeres durante el mes, va a ser genial. Los felicitamos por la original propuesta”.



Cientos de sanfernandinos rieron hasta las lágrimas en una noche a puro stand up en el Teatro Martinelli.

Informes y localidades en la boletería del Teatro Martinelli (Lavalle 3021, Victoria). Horarios de atención: martes a viernes de 9 a 13 y 17 a 20 hs. - sábados desde las 16 hs. Tel. 4746-4173.