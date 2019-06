Tigre se sumó a una nueva marcha de “Ni una menos”

Previo a la convocatoria en el Congreso de la Nación, funcionarias locales concentraron en el Palacio Municipal. Con carteles y banderas, se buscó concientizar sobre la problemática de la violencia de género. El intendente Julio Zamora acompañó la iniciativa. ver video

Por cuarto año consecutivo, el Municipio de Tigre dijo presente en una nueva marcha del colectivo “Ni una menos”. Antes de dirigirse al Congreso de la Nación, funcionarias locales concentraron junto al intendente Julio Zamora, en el Palacio Municipal.



“Siempre está presente la lucha contra la violencia de género en las políticas que llevamos adelante desde el municipio. Este flagelo se tiene que trabajar y combatir entre todos; la violencia no es amor y eso hay que tenerlo en claro. Los jóvenes deben crecer de otro modo y hombres y mujeres debemos convivir en paz”, expresó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Previo a la convocatoria, y con el fin de concientizar sobre la problemática, se alzaron banderas y carteles con los lemas #VivasYLibresNosQueremos y #NiUnaMenos. Durante la noche, con motivo de conmemorar la primera marcha realizada por el colectivo hace cuatro años, el Palacio Municipal se iluminó de color violeta.



Respecto a la fecha, la concejala Gisela Zamora, señaló: “Hoy ponemos de manifiesto nuestro compromiso de seguir luchando unidas por la igualdad y el respeto hacia la mujer, para lograr una sociedad mucho más justa y sin violencia. Hoy todas alzamos nuestra voz y hacemos visible esta problemática, debemos cambiar esta cultura machista y lograr una sociedad donde existan los derechos para todos”.



Por su parte, la concejala Gladys Pollán agregó: “Desde el HCD permanentemente hacemos referencia a esta problemática. Tenemos que tomar la responsabilidad diaria, cada uno, desde su lugar de trabajo y estar todas juntas; hay que luchar para que no exista una sola víctima más de violencia de género, crear conciencia en los hombres y en las mujeres que educan a esos hombres”.



“Ni una menos” surgió en el año 2015, como respuesta al crimen de Chiara Páez, joven de 14 años embarazada que fue asesinada por su novio en la localidad de Rufino, al sudoeste de la provincia de Santa Fe. A partir del caso, la movilización se realiza todos los 3 de junio y se replica en todas las ciudades del país.



Desde hace más de 10 años, Tigre impulsa diversas políticas de protección para las mujeres del distrito: dispone de una Comisaría de la Mujer y la Familia; una Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados de Familia en el Polo Judicial del distrito. Además, el año pasado se inauguró la nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género, que permitió agilizar trámites y contar con un lugar adecuado y especializado para asistir a las mujeres que sufren el flagelo.



A su vez, el municipio cuenta con programas de asistencia a víctimas de violencia de género como "Mujeres que acompañan mujeres" y "Mujeres emprendedoras de Tigre". A través de “Alerta Tigre – Género”, las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA), se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas. Además, este año se inauguró la primera etapa de las Casas Convivenciales y de Abrigo “Eva Perón”, en el barrio la Esmeralda de El Talar, donde se alojarán mujeres y niños en situación de vulnerabilidad social.







Acompañaron la jornada: las concejalas Sonia Gatarri y Florencia Mosqueda; la subsecretaria Legal y Técnica del distrito, Patricia D' Angelis; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; la directora de Derechos Humanos de Tigre, Verónica Caamaño; la directora general de la OMIC, Eugenia Ferrari; la directora del MAT, Graciela Arbolave y la consejera escolar, Melina Ávalos.