El nuevo Hospital Municipal de San Fernando ya recibió miles de vecinos

omenzó a funcionar el Hospital Municipal San Cayetano (Av. Avellaneda 4850). El moderno establecimiento cuenta con guardia, quirófanos y 15 especialidades médicas; aparatología de diagnóstico de última tecnología; 230 profesionales de la salud; y atención gratuita, con o sin obra social los 365 días del año. ver video

San Fernando vivió un día histórico que quedará grabado en la memoria de toda una generación tras la gran inauguración del Hospital Municipal de Diagnóstico y Especialidades ‘San Cayetano'. Ubicado en Av. Avellaneda 4850, el flamante y moderno establecimiento hoy abrió sus puertas toda la comunidad ofreciendo guardia, quirófanos y 15 especialidades médicas para adultos y niños. Está equipado con aparatología de diagnóstico de última tecnología. Tiene atención gratuita, con o sin obra social, y en funcionamiento durante los 365 días del año.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, sostuvo: “Es un día feliz y de mucha alegría en el que vamos a empezar a resolver muchos de los temas postergados de salud de los vecinos. Es un Hospital Municipal que va a asistir fundamentalmente al primer nivel de atención y vamos a dar respuestas en diagnóstico en diferentes especialidades e internación abreviada. En apenas unas horas ya han pasado 273 pacientes. El mayor porcentaje está en la parte clínica, tanto de niños como de adultos. Tenemos internadas en el momento 9 personas que se están controlando”.



“El segundo área en demanda es el laboratorio –agregó-, el tercero los estudios por imágenes. Estamos dando turnos para adelante, también están funcionando bien los consultorios externos que ya venían con los programas. Muchos de los médicos que hoy tenemos proviene de los consultorios externos que tenemos y han traído a sus pacientes para atenderlos a diario”.



Marcelo Campos, Subsecretario de Salud Público, dio detalle de cómo funciona la recepción al Hospital Municipal: “Los turnos se manejan de la siguiente formar. La entrada por la Av. Avellaneda al 4850 funciona de 8 a 19 hs. El vecino se puede acercar en cualquier horario para sacar un turno para los consultorios externos. Si quiere acercarse a la guarda, puede hacerlo en ese horario. Y por el acceso de la calle Chile, tiene disponible la guardia de 19 a 8 hs para urgencias en adultos, pediatría, laboratorio o diagnóstico por imágenes”.



“Me quedó grabado el nombre de una vecina Elsa Moreno, de Virreyes Oeste. Nos agradeció por la inversión realizada. Vino por un servicio de guardia porque necesita hacerse una cirugía. Le hicimos todo el diagnóstico y la derivamos al Hospital Provincial para la continuidad de su tratamiento. Y es uno de cientos de casos, a las 9 hs abrimos y ya teníamos un montón de gente acercándose. Pudimos atenderlos a todos y todo viene marchando correctamente”, completó.



Durante la primera jornada, varios vecinos ya accedieron a las prestaciones del Hospital Municipal. La sanfernandina Laura comentó: “Esta bárbaro, es un lujo. Vine a acompañar a mi papá que se está haciendo una tomografía de cabeza, cuello y tórax. Saque un turno, las chicas muy amables, todo muy bien”.



Otra vecina que destacó el servicio fue Faustina, quien se hizo un estudio de electrocardiograma. “Muy bien me han recibido por suerte. Está muy lindo, esperemos que siga así y la gente colabore a cuidarlo”, celebró. Y Ana María coincidió: “Se pasaron con el Hospital. Vine por un estudio de cadera y lo conocí el día de la inauguración. Me encantó, se pasó el Intendente Andreotti”.



Por su parte, Carlos Alberto opinó que “hay una excelente atención y es la primera vez que vengo; todo ha ido muy bien, me sacaron sangre para un estudio, me recepcionaron bárbaro y estoy agradecido”. Finalmente, Susana dijo: “A mí me parece muy bueno. Antes no teníamos algo así acá y nos teníamos que ir hasta el Hospital Provincial. Me saqué un turno y me vine nomás”.



Se estima que pasarán 800 pacientes por día por el Hospital Municipal, que serán atendidos por un plantel de 230 profesionales totalmente capacitados para desempeñar tareas médicas y técnicas. En lo que respecta a la internación, hay un total de 41 camas disponibles. Además, se destinan 12 camas para adultos y 12 para niños en lo que respecta al sector de la Unidad de Diagnóstico Precoz.



Alicia Aparicio concluyó: “Estamos avanzando, es todo nuevo con un sistema informático y el objetivo es atenderlos mejor, que se vayan tranquilos que no va a quedar nadie sin asistir. Trabajamos también con la derivación al Hospital Provincial, y vamos a tener reuniones la semana que viene para integrarnos y ver cómo hacer que el vecino tenga una atención en salud integral”.