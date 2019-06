03/06/2019 - 9:42 | Zonales / Tigre Mario Oporto disertó en General Pacheco sobre el sistema educativo argentino Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires participó del encuentro organizado por la Agrupación Rosa María Casariego. Las charlas continuarán cada 15 días con invitados destacados.

Organizado por la Agrupación Rosa María Casariego, se realizó un encuentro de capacitación y reflexión sobre la educación pública argentina en la Biblioteca Popular Unión Educadores Tigre de Pacheco. La charla estuvo encabezada por Mario Oporto, político y profesor de Historia, ex Diputado Nacional, ex director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; ex Senador de la Provincia de Buenos Aires y ex Jefe de Gabinete de Ministros de Buenos Aires.



La jornada, que fue moderada por el docente y dirigente Daniel Fariña, tuvo como eje central el sistema educativo argentino, los desafíos que enfrenta y las falencias sobre las cuales se debe trabajar para superar obstáculos. Se incluyó entre otros puntos; concursos, salarios, inspecciones, puntajes, objetivos de aprendizaje, inclusión, calidad educativa y matrices de pensamiento.



Oporto realizó una introducción acerca de su experiencia y recorrida en la función pública, y luego esgrimió puntos de discusión para analizar entre todos los presentes.



“No se puede educar con gente revolviendo basura en la calle” fue uno de los comentarios de Oporto, en referencia al contexto actual que atraviesa nuestro país, en donde muchas familias se encuentran en situación de calle. Esto sumado a la ausencia de políticas públicas que apunten a las necesidades de la mayoría; la desocupación; depreciación del salario y la constante alza en los índices de inflación. En este sentido, expresó que “el sistema educativo necesitará una etapa de reconstrucción porque estos cuatro años fueron un inmenso retroceso. Creo que la pelea descabellada con los gremios se llevó el 80% de la gestión. Una vez que se reordene este sistema y se le de gobernabilidad nuevamente, habrá que diseñar una escuela para los próximos 30 años y hacer de la educación el lugar fundamental de la construcción de conocimiento en Argentina”.



El presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos, calificó como productivos estos encuentros al comentar que “es muy interesante toda la propuesta de Mario, pensando en un futuro gobierno, pensando propuestas para mejorar la educación. Estas jornada son de capacitación, es escuchar a una persona que estuvo a cargo del Ministerio de Educación mucho tiempo, con conocimientos sobre cómo se desarrolla el proceso educativo”.



La Agrupación Rosa María Casariego está conformada por trabajadores de la educación y de la cultura, no docentes y militantes del campo popular. Su lucha está basada en la unidad de los docentes en defensa de la educación pública y de todos los trabajadores en el proyecto nacional y popular. Además de este encuentro, la Agrupación tiene previstas charlas cada 15 días. Los próximos disertantes –con fechas a confirmar– serán Gustavo Campana y Artemio López.



Estuvieron presentes la concejal Gladys Pollán; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos; el vicepresidente del PJ Tigre, Roberto Passo; la secretaria general UDET, Marisa Latessa y representantes de la CGT Zona Norte.