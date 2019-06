02/06/2019 - 21:55 | Deportes / Gorosito : “no soy mejor ahora porque salí campeón” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Néstor Raúl Gorosito, el hombre que derramó la convicción necesaria para sacar el máximo de los jugadores de Tigre pese al descenso a Primera B Nacional, esquivó hoy el existimo que rodeará esta obtención al afirmar que no es “mejor ahora” que salió campeón.

“Re lindo... Yo me comí una galletita cuando no se jugó el segundo tiempo en 2012 y yo no tuve nada que ver, me hicieron cargo a mí de una cosa que no tuve nada que ver. Una alegría salir campeón, son muy buenos pibes”, destacó el entrenador, al recordar la fallida final de la Copa Sudamericana en San Pablo, donde tras ser agredido en el vestuario, decidieron no jugar el complemento.



Gorosito había rozado la hazaña con Tigre en aquel momento, pero seguramente esa experiencia le sirvió ahora para darle el primer título de su historia a los de Victoria.



Y agregó: “Tuve la oportunidad de salir diez o doce veces campeón como jugador, pero no era mejor por eso. Lo más importante es que salimos campeones, estoy muy muy muy feliz, pero no soy mejor entrenador porque salí campeón”.



En el análisis del partido, “Pipo”, de 55 años, explicó: “En el segundo tiempo en el inconsciente nos tiramos muy atrás, nos defendimos, ligamos un poquito”.



“Había que ganar y se ganó. El primer tiempo arrancamos más o menos. Pensamos que si hacíamos tres o cuatro toques seguidos podíamos enfrentar al arquero”, remarcó.

En otra reflexión que rápidamente se volvió viral a través de las redes sociales, Gorosito volvió a criticar el sistema de promedios que provocó el descenso, pese a que, por tabla de puntos, no debería haber dejado la Superliga.



“Son todos los inventos nuestros de los argentinos, en todo el mundo es al revés. Todo es para sacar ventaja, no somos frontales ni normales, todo para ventajear. El promedio se hizo para ventajear entre los poderosos y así estamos”, cerró. Volver