Tigre se consagró Campeón por primera vez al ganar la copa de la Superliga ante Boca

Tigre se consagró hoy por primera vez como campeón de la máxima categoría del fútbol argentino al obtener la edición inaugural de la Copa de la Superliga tras vencer en la final a Boca por 2 a 0, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, con goles de Federico González y Lucas Janson, de tiro penal, ambos en el primer tiempo. ver video

Tigre logró esta noche el primer título de su historia, un mes después de haber sufrido el descenso a la B Nacional, tras imponerse a Boca por 2 a 0 en Córdoba, para quedarse con la Copa de la Superliga y sacar el billete a la Copa Libertadores 2020.



Ante una multitud de hinchas en el estadio "Mario Alberto Kempes", el conjunto de Victoria ratificó lo que mostró las últimas diez fechas de la Superliga desde la llegada de Néstor "Pipo" Gorosito, pese a no poder evitar el descenso, y con un juego vistoso y práctico, levantó el trofeo en la primera edición de este certamen.



Tras un arranque mejor plantado del "Xeneize", con un remate al palo de Darío Benedetto, el conjunto de Victoria, descendido a la B Nacional y que busca el primer título de su historia, se adelantó con un zurdazo de Federico González, a los 24 minutos del primer tiempo, en complicidad con el arquero Esteban Andrada.



Y a los 31 minutos, Lucas Janson fue derribado por Carlos Izquierdoz dentro del área tras un rápido contragolpe donde todo Boca reclamó fuera de juego de Federico González -estaba en la misma línea- y el árbitro Néstor Pitana sancionó penal.



El propio Hanson cambió por gol y amplió la ventaja para los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito, que sufrieron hasta el final del primer tiempo con un tiro libre de Mauro Zárate que pasó al lado del palo derecho del arquero Gonzalo Marinelli.



En el complemento, Boca monopolizó el balón, el entrenador Gustavo Alfaro puso todo lo que podía en ofensiva, pero entre los yerros del "mufado" Benedetto y la actuación correcta de Marinelli, no logró el descuento.



Igualmente, el "Xeneize" ya estaba clasificado a la Libertadores 2020 por haber terminado tercero en la Supeliga, pero quería cerrar el semestre con otro título, luego de haberse quedado con la Supercopa argentina en marzo pasado, el primero de Alfaro.



Tigre, pura efectividad en el primer tiempo.

Apenas empezado el partido, a los dos minutos, Walter Montillo fue mal abajo, con la plancha, sobre Julio Buffarini, pero el árbitro Pitana no sacó ninguna tarjeta.



Con el correr de los minutos, y con Boca mejor adaptado al partido, Carlos Tevez le cometió una dura infracción desde atrás a Lucas Menossi y el juez mundialista amonestó al "Apache".



Jugados 15 minutos, Mauro Zárate habilitó con un buen pase profundo a Benedetto, el centrodelantero le ganó en velocidad a Néstor Moiraghi y sacó un derechazo que fue devuelto por un palo.



Dos minutos más tarde, Zárate volvió a ponerse la ropa de lanzador, esta vez para dejar a Sebastián Villa de cara al arco, pero el arquero Gonzalo Marinelli tapó el remate del colombiano.

Con el elenco "xeneize" dominando, Tigre mostró la efectividad que no tenía su rival y en su primera llegada de riesgo abrió el marcador.



González apareció por la derecha del ataque, amagó, acomodó la pelota para la zurda, insinuó que iba a tirar el centro y ese movimiento engañó a su marca y a Andrada, que impuso una débil resistencia al remate.



El gol levantó al "Matador" desde lo anímico, Boca sintió el golpe y encima cinco minutos después llegó el segundo gol del elenco dirigido por Gorosito.



El fondo boquense quedó mal parado, dos contra dos, González le ganó a López, habilitó a Janson y este fue derribado dentro del área por Izquierdoz.



El propio Janson ejecutó el penal, batiendo a Andrada con un remate rasante, apenas cruzado, que pasó por debajo del cuerpo del arquero.



Con el 2 a 0 a favor, Tigre cedió el balón a Boca, que presionó en ataque, como había hecho en el inicio del partido, aunque sin lograr vulnerar a la defensa de Tigre.



Boca recién volvió a inquietar a los 48 minutos con un tiro libre de Zárate, que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por Marinelli.



La sequía de Benedetto, letal para Boca en el complemento.

El complemento fue un monólogo de Boca, que dominó la pelota y el terreno, pero otra vez volvió a fallar en la definición, sobre todo desde los pies de Benedetto.



A los 18, Lisandro López, que pasó a jugar de lateral derecho, combinó con Jorman Campuzano, lanzó el centro y Benedetto, en soledad, le erró al arco en el cabezazo.



Un minuto después, el "Pipa" esta vez acertó el arco con un potente derechazo desde la puerta del área, pero Marinelli voló sobre su derecha y evitó el gol.



Boca siguió empujando en la búsqueda de un gol que lo dejé en partido y a los 27 lo pudo lograr, con un disparo de Tevez desde la puerta del área, que fue manoteado por Marinelli y luego rozo el travesaño.



En ese contexto de presión boquense, que Tigre pese a todo pudo aguantar bien plantado, llegó otra ocasión muy clara de Benedetto, pero el atacante mostró que seguía con la pólvora mojada.



Se jugaban 31 minutos, Tevez combinó con Pavón por derecha, hizo una pausa, lanzó un preciso centro al corazón del área y allí apareció Benedetto, con un cabezazo que impactó en el travesaño, mostrando que no era la noche del "9".



De allí al final, el "Matador" de Victoria aguantó los embates "xeneizes" y esperó el pitazo final para festejar el primer título de su historia.



Resumen del partido



Síntesis:Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Carlos Tevez, Mauro Zárate; y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Néstor Moiraghi, Gerardo Alcoba, Nicolás Colazo; Sebastián Prediger, Lucas Menossi; Diego Morales, Walter Montillo; Federico González y Lucas Janson. DT: Néstor Gorosito.Goles en el primer tiempo: 24m González (T), 31m Janson (T).Cambios en el segundo tiempo: 14m Jorge Ortiz por Morales (T), 15m Junior Alonso por Buffarini (B) y Ramón Ábila por Villa (B), 16m Juan Ignacio Cavallaro por Janson (T), 26m Cristian Pavón por Capaldo (B), 30m Ignacio Canuto por Montillo (T).Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).Árbitro: Néstor Pitana.