01/06/2019 - 22:44 | Policiales / Tigre Raptó a los tiros a su ex novia y la mantuvo cautiva en su casa de Benavidez Herramientas: Compartir: ver más imágenes La localidad de Benavídez, en el partido de Tigre, se convirtió en escenario de un tremendo y dramático suceso, ya que un grupo de pesquisas debió rescatar a una joven de 20 años que había sido raptada por su ex novio.

Este sujeto la mantenía como rehén en una vivienda, debido a que se negaba a reanudar la relación sentimental, presuntamente porque su ex la sometía a todo tipo de agresiones. Por su parte, el sospechoso fue detenido por los efectivos de seguridad.



Voceros de los tribunales de San Isidro revelaron que los hechos comenzaron en el cruce de la ruta provincial 27 y Santa Marta, cuando el individuo, llamado Juan Ramón y que se hallaba en compañía de otros dos hombres, interceptaron a la víctima.



Trascendió que los delincuentes obligaron a la mujer a subir a un VW Fox gris y que, antes de darse a la fuga, efectuaron disparos intimidatorios para evitar el accionar de habitantes del humilde vecindario.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes a Crónica y gracias a datos obtenidos en la zona, integrantes de la comisaría de Benavídez y del Comando Patrulla (C.P.) de Tigre, con el apoyo del destacamento de Villa La Ñata y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Tigre, concretaron un allanamiento en una finca situada en Garmendia al 2600, entre Ituzaingó y San Francisco, en el mismo barrio y de esta forma liberaron a la joven, quien permanecía cautiva en una de las habitaciones, a la vez que apresaron a su ex pareja, de 22 años.



Autoridades policiales de la Jefatura Departamental Conurbano Norte se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos. Intervino en la causa, que fue caratulada “Privación ilegal de la libertad”, el doctor Juan Diego Callegari, fiscal de la Unidad Temática de Violencia de Género de Tigre, dependiente del departamento judicial de San Isidro. Volver