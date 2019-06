Boca y Tigre definen el ganador de la copa de la Superliga en un mano a mano en Córdoba

Boca, con algunas bajas, y el descendido y sorprendente Tigre le darán mañana cierre al semestre, cuando se enfrenten en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final de la Copa de la Superliga.



El encuentro, que en caso de empate se definirá en un alargue y eventualmente penales, se disputará desde las 18.45, con el arbitraje de Néstor Pitana y la televisación de Fox Sports Premium y TNT Sports Premium.



Si bien el certamen otorga una plaza para la Copa Libertadores para el ganador de la final y una en la Copa Sudamericana para quien salga segundo, aún se mantiene cierta incertidumbre sobre qué ocurrirá con Tigre.



Boca ya está clasificado a la Libertadores 2020 por haber terminado tercero en la Supeliga, pero Tigre todavía no sabe si la podrá disputar en caso de consagrarse mañana, ya que el reglamento de Conmebol se lo impide, mientras que el de la Superliga dice lo contrario.

Frente a esto los dirigentes del elenco de Victoria esperan un gesto dirigencial desde Conmebol o la AFA, aunque la entidad que rige al fútbol argentino también mantiene una disputa con la Superliga.



Boca, con cambios obligados.

La apretada agenda que enfrentó el conjunto "xeneize" en los últimos tiempos con triple competencia -torneo local, Copa Argentina y Libertadores- hicieron mella en su desempeño.

Una serie de lesiones y suspensiones obligaron al entrenador Gustavo Alfaro a ir realizando varios cambios y ahora llega a este último partido con algunos titulares descartados.



En el reciente triunfo por 1 a 0 sobre Argentinos Juniors en la Bombonera, Alfaro perdió a Iván Marcone -expulsado- y al uruguayo Nahitan Nández, quien llegó al límite de amonestaciones.



Con Agustín Almendra disputando el Mundial Sub 20, el técnico boquense deberá rearmar la mitad de la cancha con el colombiano Jorman Campuzano y el juvenil Nicolás Capaldo.

En tanto, dos jugadores de experiencia, como Lisandro López y Carlos Tevez, arrastran molestias musculares, por lo que serán esperados hasta último momento.



En el ataque las cosas parecen más claras, ya que Mauro Zárate y Darío Benedetto estarán desde el arranque, mientras que Cristian Pavón y el colombiano Sebastián Villa pelean por un lugar.



Tigre recupera a Montillo.

La llegada de Néstor Gorosito a Tigre revolucionó al "Matador", que en un sprint final en la Superliga casi logra el milagro de la permanencia y luego en esta Copa dejó a todos los rivales en el camino con buen juego y goles.



Esto llevó a que "Pipo" y la mayoría de los jugadores hayan decidido quedarse para pelear por el regreso a Primera División en la próxima temporada.



Pero antes de eso está el compromiso de mañana, en el que Tigre buscará quedarse con un título nada menos que ante Boca.



En búsqueda de ese objetivo, Gorosito tendrá a disposición al experimentado Walter Montillo, ausente en las semifinales por una distensión en el aductor izquierdo, y al defensor uruguayo Gerardo Alcoba, quien dejó atrás un esguince de rodilla izquierda.



El ex San Lorenzo y Universidad de Chila será de la partida, mientras que el central "charrúa" pelea por un lugar con Néstor Moiraghi.



Probables formaciones de los equipos y otros detalles:

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López o Junior Alonso, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano; Cristian Pavón o Sebastián Villa, Carlos Tevez, Mauro Zárate; y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Ezequiel Rodríguez, Néstor Moiraghi o Gerardo Alcoba, Nicolás Colazo; Sebatián Prediger, Lucas Menossi; Diego Morales, Walter Montillo; Federico González y Lucas Janson. DT: Néstor Gorosito.



Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).



Árbitro: Néstor Pitana.



Hora de inicio: 18.45 - TV: Fox Sports y TNT Sports Premium