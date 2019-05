River venció a Athletico Paranaense y se quedó con la Recopa Sudamericana

River exhibió el sello de Marcelo Gallardo, fue protagonista, supo golpear en los momentos justos y se quedó esta noche con la Recopa Sudamericana al golear por 3 a 0 a Athletico Paranaense en el "Monumental".



El equipo "millonario" se impuso con los goles de Ignacio Fernández, a los 20 minutos, Lucas Pratto, a los 45, y Matías Suárez, en el descuento, todos en el segundo tiempo.

El arquero Santos, del equipo brasileño, le contuvo un penal a "Nacho" Fernández, quien en el rebote marcó el primer tanto.



Con este título Gallardo se convirtió en el entrenador con más logros en el club de Núñez, con 10 conquistas en cinco años al frente del plantel.

.

El comienzo del partido lo tuvo a River como protagonista casi excluyente de las acciones, ahogando la salida de Paranaense y convirtiendo a Leonardo Ponzio en el dueño de la mitad del campo.



A los 13, en una muy buen incursión por derecha "Nacho" Fernández hizo estrellar el balón en el poste del arco de Santos, en la que fue la primera acción clara para el "millonario".



El equipo de Curitiba se cerró bien en el fondo, tratando de cubrir los centros aéreos que pudieran llegar desde los laterales, y en ese sentido Montiel se mostró como el más activo en la zona derecha.



A los 16 Fabricio Angileri no pudo darle bien a un buen pase de Borré y a los 17 fue Pratto el que -de cabeza- probó los reflejos del arquero visitante, que contuvo tranquilo.



River era puro vértigo, con mucho juego por las bandas y neutralizando a los mediocampistas más habilidosos del equipo rival, como Nikkao y "Lucho" González, lo que no le permitió a la visita tener un circuito de juego debido a que Rony y Ruben fueron bien tomados por la marca.



Sobre los 23 Santos le ahogó el grito de gol a Pratto, quien remate fuerte al palo izquierdo, tras un centro de Montiel en una muy buena jugada colectiva.



La media hora de juego tuvo el sello que Marcelo Gallardo le impone a su equipo, con decisión, presión en el mediocampo y salida por las bandas, para hacer más fluido el circuito de juego.



Sin embargo, Paranaense tuvo la más clara de gol en los pies de "Lucho" González, quien conectó un centro desde la izquierda de Rony, pero Franco Armani se arrojó al piso y con el cuerpo mandó el balón por encima del travesaño.



En los 15 finales River se mostró cansado, falto de aire en Palacios y "Nacho" Fernández, y comenzó a evidenciar errores ingenuos que Paranaense aprovechó para salir de su campo, y si bien trató de llegar con profundidad hasta Armani, la defensa "millonaria" se mostró segura.



Para la segunda mitad Gallardo debió meter mano al banco de suplentes debido a una molestia de Palacios y mandó a la cancha a Nicolás De la Cruz.



Sin embargo, el equipo visitante logró neutralizar un poco el juego de River en el mediocampo, pero a instancias del VAR, el árbitro sancionó penal tras una mano de "Lucho" González en el área.



"Nacho" Fernández remató, pero Santos contuvo, el balón pegó en el poste izquierdo y en el rebote el propio jugador de River empujó al gol para la apertura del marcador.



El partido fue otra cosa, más pensante, más trabado, más disputado y en ese sentido fue River el que siguió controlando el balón, más allá de que Paranaense fue en busca del empate.



Matías Suárez ingresó por Borré y Mayada por Angileri, para darle a River una profundidad que necesitaba oxigenar y a los 30 lo tuvo "Nacho", pero le pifió y el arquero controló sin problemas.



Tal vez uno de los puntos más altos de River en la noche estuvo en Armani, quien mandó al córner un tremendo remate de Lodi, que buscaba el rincón izquierdo del arco riverplatense.

La tenacidad de Lucas Pratto contagió a los compañeros y tras un preciso pase de Suárez, el "Oso" controló en el área y definió ante la salida de Santos para hacer explotar el "Monumental".



Paranaense fue contra el arco de Armani y River se retrasó para poder sacar cualquier pelota que circule por su cercanía.



De un remate largo de Armani, que no pudo despejar la defensa rival, Suárez quedó solo ante Santos y tras eludir al arquero marcó el tercero, para el delirio de los "millonarios".

.

Síntesis:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabricio Angileri; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



At.Paranaense: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi, Wellington, Nikão, Luis González, Bruno Guimarães, Rony y Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.

Goles en el segundo tiempo: 20m Ignacio Fernández (RP), 45m Pratto (RP), 45+5m Suárez (RP).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Nicolás De la Cruz por Palacios (RP), 25m Suárez por Santos Borré (RP), 33m Marcelo Cirino por Nikao (AP), 40m Mayada por Angileri (RP), 41m Leonardo Cittadini por Luis González (AP), 45+1m Braian Romero por Jonathan (AP).



Incidencias en el segundo tiempo: 20m Santos (AP) le atajó un penal a Ignacio Fernández (RP).

Estadio: "Antonio V. Liberti".

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).