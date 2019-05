Los hospitales escuela de San Isidro siguen formando grandes especialistas

Una nueva camada de médicos residentes finalizó sus capacitaciones de posgrado en el Hospital Central y el Materno Infantil.



Como cada año, tras una intensa capacitación, egresan médicos residentes de los hospitales municipales de San Isidro, semilleros de grandes especialistas. Esta mañana recibieron sus diplomas por parte del intendente Gustavo Posse en el Aula Magna del Hospital Central en una emotiva ceremonia.



“Vengo de un hogar de médicos y me emociona esta instancia en la que finaliza la residencia de la Facultad de Medicina de la UBA en nuestros hospitales. Son jóvenes que durante cuatro años realizaron un esfuerzo enorme para perfeccionarse y muchos de ellos siguen en nuestro sistema de salud”, contó Posse.



“Estoy muy feliz de haber terminado esta etapa que me dejó un enorme crecimiento profesional y personal”, expresó Pamela Parmigiani, que hizo su especialidad en cirugía pediátrica. Ella es una de las 53 médicos residentes que realizaron capacitaciones de posgrado en el Hospital Central y el Materno Infantil.



El secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, señaló: “Sentimos un gran orgullo por esta gente que hoy termina su ciclo de formación. Nuestros hospitales son escuelas, semilleros de nuevos profesionales”.



Tras un emotivo discurso, Martín Duhalde, Jefe de cirugía general del Hospital Central, ilustró: “Para la comunidad educativa del hospital es uno de los días más importantes. Es un día de fiesta porque es el fruto de lo que trabajamos todo el año en formación y educación médica”.



En representación de los residentes del Hospital Central, Maitena Masip, de Terapia Intensiva, concluyó: “Estoy muy contenta de que haya llegado este día. Hemos creado vínculos de amistad muy lindos. Tuve profesionales excelentes que me formaron”.