Mujeres creativas y emprendedoras protagonistas San Isidro II Edición

Lograr un cambio requiere no solo de una decisión, sino de una buena idea, mucha energía para que se convierta en un proyecto real y esfuerzo y trabajo para hacerlo crecer.

El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro y la Goethe Schule continúan con la segunda edición del ciclo Protagonistas San Isidro que comenzó en marzo pasado. La temática abordada el martes pasado fue “Mujeres creativas y emprendedoras”, un debate cuestionador acerca de lo que es ser emprendedor hoy, promover el emprendimiento como una fuente de trabajo y como las mujeres tomaron protagonismo globalmente en la temática.



Tres mujeres disruptivas que ya son ícono en la agenda emprendedora del país fueron parte de la reunión: Marina Ponzi, fundadora de Ladies Brunch, una visionaria del mundo emprendedor quien en el 2009 creo una plataforma para promover a las mujeres emprendedoras; Bernardita Siutti, alias Mami Albañil, vecina de San Isidro quien destapó sus habilidades con los arreglos de la casa tras comenzar a reciclar su propio hogar, lo que luego se convirtió en una cuenta de Instagram que llega a millones de seguidores y Soledad Assandri, ingeniera, apasionada por la buena gastronomía y la alimentación conciente.



“La mujer emprendedora se caracteriza por un espíritu activo y positivo, que la lleva a asumir riesgos y compromisos, desafía al mercado y al sistema, se levanta y vuelve a empezar asumiendo los inconvenientes y fracasos como aprendizajes.” comenta Rosalia Fucello, “Es esta mujer la que con valentía ha sabido enfrentar toda clase de crisis y siempre miró hacia adelante. Por tal motivo en esta charla quisimos transmitir el mensaje de tres íconos del emprendimiento femenino, concluye Rosalia.



El próximo encuentro del mes de junio: Padre y Emprendedor!



Sobre Protagonistas San Isidro

Protagonistas San Isidro es una iniciativa organizada por el Concejo Deliberante y la Goethe Schule a través de la Vicepresidente del Concejo Rosalia Fucello. El ciclo busca construir un entorno de diálogo con la comunidad, donde los protagonistas exponen temas de actualidad y su impacto en nuestra vida cotidiana, dejando también tiempo para el debate.

Un acuerdo de colaboración entre diferentes actores de la sociedad, como el sector público, el privado, la comunidad educativa y los vecinos donde el objetivo es promover la apertura de diálogo, fomentando la diversidad de opiniones y temas.

El ciclo se presenta en l Goethe Schule, todos los últimos martes de cada mes a las 19 h.



Sobre las mujeres emprende Sobre Marina Ponzi.

Marina es fundadora de LadiesBrunch, plataforma de networking, capacitación, y empoderamiento para mujeres emprendedoras fundada en 2009 con el objetivo de elevar el desarrollo profesional de las mujeres en Latinoamérica. Al día de hoy, LadiesBrunch ha impactado en la vida de más de 7 mil mujeres de forma presencial y más de 30 mil online. Marina es amante de la gastronomía, lo que la llevó a crear Agencia Nopal, agencia de comunicación y marketing gastronómico en 2014, y co-fundar Buenos Aires Food Week, semana gastronómica bianual que convoca cada año a más de 55 mil personas.



Marina es Lic. en Comunicación de la Universidad de San Andrés. Reconocida internacionalmente por la Revista Fortune y el Departamento de Estado de los Estados Unidos como mujer líder argentina en 2013, y por Facebook como una de las 116 líderes de comunidades más importantes del mundo en 2018.



Su más reciente proyecto es SHE Festival, una conferencia para 500 mujeres emprendedoras que busca inspirar y ofrecer herramientas a las mujeres que estén comenzando proyectos propios.



Sobre Bernardita Siutti

Bernardita Siutti, alias Mami Albañil, empezó casi a modo de broma una cuenta en Instagram con tutoriales sobre albañilería. Lo que jamás imaginó es que en menos de un año y medio tendría más de ciento setenta mil personas dispuestas a seguir sus contenidos

En sus publicaciones, Bernardita hace tutoriales vestida de entrecasa en los que muestra en pasos sencillos cómo hacer trabajos manuales que por lo general requieren mano de obra contratada. Para que no resulte aburrido, porque no pronuncia una sola palabra, los musicaliza con cumbias en inglés. La producción de cada video le lleva tres días y los edita desde su celular.

La buena recepción de sus ideas la llevó más allá de las redes. Hace poco la editorial Planeta publicó su libro “Mami Albañil”. Guía práctica para enchularlo todo. Se lo dedicó a sus tres hijas: para que sepan que pueden valerse por sí mismas y que no necesitan de alguien más para salir adelante. Pueden hacerlo todo si se lo proponen y le ponen ganas.



Sobre Soledad Assandri

Soledad es Ingeniera industrial, trabajó casi 10 años en multinacionales en el área de business intelligence. Es la fundadora de Acción Estratégica, una consultora de estrategia y capacitación profesional para pequeños negocios.



Hace 4 años creó el blog “Tu casa Invita”, desde donde comparte recetas de cocina e inquietudes gastronómicas.



Hace menos de un año se viralizó en Instagram una acción que se llamó #transparenciaenlared donde más de 1000 cuentas de emprendedores publicaron sus estadísticas a sus audiencias para elevar la transparencia del ecosistema emprendedor en redes. Desde ese momento a su cuenta sumó contenido de marketing y negocios para emprendedores. En sus vivos semanales comparte conocimientos propios y también convoca a diferentes profesionales para abarcar temas como legales, coaching empresarial, comunicación, etc. Logró que un contenido educativo sea sumamente entretenido y su comunidad responde.



Como resultado de la demanda de su comunidad este año creó su propia consultora de negocios que apunta a la profesionalización del mundo emprendedor. Donde también brinda cursos que se agotan en horas.