30/05/2019 - 19:35 | Deportes / Gorosito avisó que Tigre no cambiará el sistema ante Boca por la final de la copa Superliga

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, avisó hoy que no va a cambiar de sistema de juego que llevó a su equipo a la final de la Copa de la Superliga, para enfrentar a Boca Juniors el próximo domingo en Córdoba.

"No hay una receta para jugar las finales, todas hay que ganarlas. Y hay que ganarlas jugando bien. Hay diferentes caminos para llegar al triunfo, pero uno no puede renunciar a todo lo que venimos haciendo hasta ahora", afirmó el director técnico, de 55 años, en rueda de prensa realizada tras el entrenamiento de Tigre.



El entrenador del "matador" agregó que la decisión será la de "tratar de jugar bien al fútbol, mejor que el contrario (por Boca), con posesión (de la pelota) y a partir de ahí, lastimar", aseguró.



En cuanto al mediocampista Walter Montillo (quien hoy renovó por dos años más su contrato con el club de Victoria), recuperado de una lesión aunque llegaría con lo justo al partido contra Boca, Gorosito señaló que el jugador "está bien".



El volante -de 35 años- viene de sufrir una distensión en el aductor medio izquierdo, y según Gorosito "se preparó bien, pudo haber jugado ante Atlético Tucumán pero preferimos cuidarlo", afirmó el entrenador.



En cuanto a los riesgos que representa enfrentar a Boca en una final, el ex entrenador de Lanús y Argentinos Juniors, entre otros, destacó que su equipo se deberá cuidar de "las diagonales de (Cristian) Pavón".



Además de las "individualidades", Gorosito destacó el juego aéreo del conjunto "xeneize", en especial la presencia en ofensiva del zaguero Lisandro López, admitió el técnico del club de Victoria.



"Ellos (por Boca) tienen una historia que los avala, pero nosotros tenemos que aprovechar nuestro momento", agregó "Pipo" Gorosito.



El técnico de Tigre tuvo palabras de agradecimiento hacia los simpatizantes del club: "No es normal, pero la gente está muy identificada con el equipo, descendimos y el plantel salió aplaudido, algo que no es normal", reconoció emocionado Gorosito.

Por último, y con respecto al árbitro de la final, que será Néstor Pitana, el ex entrenador de River Plate pidió que "Dios quiera que no se equivoque para ninguno de los dos lados. Que dirija bien y salga un buen partido", finalizó.



El plantel de Tigre entrenó hoy en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, donde los jugadores realizaron -después de una entrada en calor- ejercicios con pelota, trabajos de pases, conducción, cambio de ritmo y por último un ensayo táctico.

La posible formación del "matador" sería con Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Lucas Nahuel Rodríguez, Ignacio Canuto y Nicolás Colazo; Lucas Menossi, Sebastián Prediger y Jorge Ortíz; Montillo, Lucas Janson y Federico González.



Tigre se medirá el domingo a las 18.45 ante Boca Juniors en el partido final de la Copa de la Superliga, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el arbitraje de Néstor Pitana. (Télam)