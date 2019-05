Vidal anunció que la provincia de Buenos Aires tuvo el índice de mortalidad infantil más baja de su historia

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó hoy que la Provincia tuvo en 2018 un índice de mortalidad infantil de 8,9 puntos, el más bajo en la historia en el distrito.



De acuerdo con la mandataria provincial, de esta manera es el tercer año consecutivo que esta cifra viene bajando gracias a "políticas sostenidas e integradas".



"Esto que ha sucedido a lo largo de tres años, y mucho más en un contexto en el que, como muchos bonaerenses saben, venimos atravesando dificultades económicas, es un enorme logro", resaltó la referente del PRO.



La gobernadora destacó, además, que este dato "es una tranquilidad para los miles de padres y madres que saben que el Estado no los va a dejar solos cuando necesiten recurrir al sistema público de salud".



"Los cambios tienen que ver, fundamentalmente, con acompañar a la mujer embarazada desde el principio del embarazo, trabajando para que se haga los controles", precisó.



En este sentido, Vidal explicó que su gestión avanzó con un programa para mejorar los centros de atención primaria en el Conurbano para que en estos lugares haya "todo el personal, los turnos y el equipamiento que sea necesario".



"Además, esos lugares van a tener, y en muchos ya se trabaja así, promotores comunitarios, que son los que van a buscar a la mamá embarazada a la casa para decirle que se tiene que hacer los controles", agregó.



Por otra parte, destacó también que durante su gestión se han renovado 43 de las 58 guardias ubicadas en la Provincia y se introdujo el sistema SAME.



"Pero, además de las políticas de salud, se suman las de desarrollo social porque no alcanza con atender bien el parto, también es cuando vuelven a casa, y la alimentación que se recibe durante el embarazo y en el primer año de vida", señaló.



La gobernadora remarcó que, en el marco de estas iniciativas, la mortalidad infantil fue disminuyendo en el distrito: en 2016 fue de 9,9; en 2017, de 9,5, y el año pasado llegó a 8,9.



"Vamos a seguir trabajando para que esta tasa sea aún más baja este año y que, si seguimos gobernando en la provincia de Buenos Aires, más chicos tengan oportunidad de nacer en las mejores condiciones", cerró la mandataria local.



Del anuncio oficial participaron también los ministros bonaerenses de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; de Salud, Andrés Scarsi; y de Infraestructura, Roberto Gigante.