Sergio Massa ratifica su candidatura presidencial y abre la negociación con el PJ para derrotar a Macri

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó hoy a la oposición a "abandonar la vanidad" y trabajar juntos en una "nueva mayoría" que pueda derrotar a Cambiemos este año, al cerrar el congreso nacional de su partido, que lo habilitó a comenzar una negociación con el kirchnerismo de cara a las elecciones de este año.



El encuentro en Parque Norte terminó con el discurso del tigrense y un documento de siete puntos, en el que los dirigentes del espacio señalaron: "El FR ratifica a Sergio Massa como su candidato y le delega la potestad de realizar las gestiones y acuerdos que sean necesarios y oportunos para construir una coalición opositora que pueda ganarle a Macri y ser alternativa de gobierno".



"Quiero pedirle con mucha humildad a todos los dirigentes opositores, que por un instante abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir", resaltó el ex diputado nacional, acompañado por los principales referentes de su partido.



Massa sostuvo que está listo "para liderar", pero también está dispuesto a "empujar el carro desde donde sea" para derrotar al gobierno del presidente Mauricio Macri.



En un discurso muy crítico de Cambiemos, el líder del Frente Renovador aseguró que "hay que terminar con el negocio de la grieta" y llamó a la oposición a no "caer en la trampa del debate de nombres", a la hora de construir una "coalición amplia, diversa y generosa".



"Somos conscientes de que la mayoría no es suficiente, que hay que generar una nueva, grande y ganadora, hay que ampliar esta coalición opositora. Comparto que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga las ideas y el programa de gobierno por encima de los nombres", expresó Massa.



Al cerrar el congreso, el tigrense señaló: "Le pedimos a todos aquellos que quieren construir, que no caigamos en la trampa del debate de nombres".



"Las fórmulas no son solo nombres, el secreto es construir una coalición amplia y federal. Juntos vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos", dijo.



El documento del FR habla de la "grave crisis" que atraviesa el país y afirmar que "las próximas elecciones presidenciales son una oportunidad única e impostergable para cambiar de rumbo y recuperar el futuro de la Argentina".



"La fragmentación de la oposición le beneficia únicamente a Macri y que, por lo tanto, contribuye a su posible reelección. Que la actual geometría de la oposición es insuficiente para garantizar la victoria y conseguir que Argentina tenga un nuevo gobierno en diciembre", agregó el texto.