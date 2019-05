River buscará un nuevo título y Gallardo quedar como el técnico más ganador de la historia

River buscará hoy revertir la serie frente al Athletico Paranaense de Brasil y alzarse con la Recopa Sudamericana en el encuentro de vuelta entre ambos conjuntos, que además puede convertir al entrenador Marcelo Gallardo en el más ganador de la historia del club de Núñez.

El partido comenzará a las 21:30 en un estadio Monumental que lucirá a pleno con sus 70 mil plazas ocupadas, será arbitrado por Roberto Tobar de Chile y River está obligado a ganar debido a que en la ida cayó por 1 a 0.



En el encuentro que se jugó en el estadio Arena da Baixada de Curitiba el dueño de casa se impuso por 1 a 0 con gol del delantero argentino Marco Ruben, por lo cual en caso de que River gane por la mínima diferencia, se jugará un alargue de 30 minutos y si persiste la igualdad en puntos y goles, habrá penales.



Por su parte, el "Muñeco" podría convertirse en el técnico más ganador de la historia de River ya que con la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid sumó 9 títulos al frente del plantel "Millonario" igualando la línea de Ramón Díaz, pero esta noche lo puede superar.



Desde que arribó a la entidad de Núñez, el entrenador ganó en su primer año la Copa Sudamericana, en 2015 la Recopa Sudamericana ante San Lorenzo, su primera Copa Libertadores y la Suruga Bank en Japón.



En 2016 obtuvo el bicampeonato de la Recopa y la Copa Argentina mientras que en 2017 volvió a levantar la Copa Argentina, que lo llevó a enfrentarse con Boca en la Supercopa Argentina a principios de 2018 y sumó su tercer título nacional cerrando el año con la final histórica en Madrid.

.

El técnico de River confirmó que el mediocampista Leonardo Ponzio será titular ante Athletico Paranaense quien jugaría por Nicolás De La Cruz y, si bien no lo dio a conocer, se estima que Gonzalo Montiel ocupará el lateral derecho en lugar de Camilo Mayada.



Además Fabrizio Angileri reemplazará al expulsado Milton Casco y Rafael Santos Borré podría ingresar en reemplazo de Matías Suárez, por decisiones tácticas.



En Atlético Pananaense, el entrenador Tiago Nunes no haría variantes y colocaría a los mismos once que empezaron jugando en Brasil con los argentinos Luis González y Marco Ruben entre los titulares.

.

Posibles formaciones: .

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Athletico Paranaense: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Nikao, Luis González, Bruno Guimaraes; Rony, Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.



Estadio: Monumental de Núñez.



Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



Horario de inicio: 21:30.