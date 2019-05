El Senado bonaerense tratará hoy el proyecto de ley de góndolas enviado por Vidal

La Cámara de Senadores bonaerense buscará dar hoy media sanción al proyecto de ley que envió la gobernadora María Eugenia Vidal, conocido como "Ley de Góndolas", que apunta a garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en los supermercados e hipermercados de la provincia.



El acuerdo para que la iniciativa avance se alcanzó después de que la semana pasada se celebrara una reunión conjunta de las comisiones de Comercio Interior y Legislación General, en la expusieron los representantes de diferentes sectores.



El presidente de la Comisión de Legislación General, Juan Pablo Allan (Cambiemos), dijo a Télam que "la ley de góndolas tiene como finalidad la protección del consumidor, mayor competencia y oferta , fomenta la inclusión de las pymes, y al mismo tiempo busca equilibrar la relación del proveedor con el hipermercado".



Participaron del encuentro el ministro de Producción, Javier Tizado; el dueño de Maxicosumo y Marolio, Víctor Fera; Javier de Escalada, de la asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC); la directora provincial de Estudios Económicos, María José Suárez Villabona; y el subsecretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Hugo Medina.



La iniciativa busca regular "las buenas prácticas con proveedores" y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.



Pretende también "evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre las grandes empresas supermercadistas y sus proveedores, que genera una serie de consecuencias con impacto de



Con esa propuesta , Vidal pretende "promover la competencia, la oferta de los productos de primera necesidad, la concurrencia de proveedores y la transparencia en beneficio de los consumidores, evitar prácticas comerciales abusivas y procurar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores de los grandes supermercados".

El artículo 3 del proyecto dispone que "esta ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar".



El Código de Buenas Prácticas entre los supermercadistas y sus proveedores deberá procurar "la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre sus proveedores habituales, a los que deberá reservar no menos que el 10 % del espacio en góndola".



Los supermercados mayoristas deberán cuidar que "el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas, no supere el treinta por ciento (30 %) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto".



Aquellos que infrinjan esta ley sufrirán multas de entre $ 10.000 a $ 50 millones, según establece el artículo 12 que modifica la Ley de Defensa del Consumidor.