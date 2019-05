Horóscopo correspondiente al jueves 30 de mayo de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Sentirá la inquietud por solucionar ciertos inconvenientes que tiene un integrante de su familia. La claridad de sus palabras le darán la oportunidad de mantener su relación de pareja en un estado óptimo. Sugerencia: la franqueza siempre nos dejará avanzar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Estado de alegría frente a noticia que se produce en el ámbito familiar. No se preocupe por sus finanzas, están encaminándose bien. Una planificación con respecto a su rutina lo podrá aliviar. Sugerencia: todo es cuestión de darse tiempo para todo.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Averigua por una cuestión que lo preocupa en el ámbito de sus actividades. Podrá sacar conclusiones positivas. Una sensación de cansancio lo llevará a replantearse su relación de pareja. Sugerencia: conocerse.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO )- Culmina una etapa en el plano afectivo. Sentirá una sensación de liberación que estaba necesitando. No es momento de sentir culpas sino de saber realmente lo que quiere. Sugerencia: respetar lo que nos pasa.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Ajuste sus necesidades al ritmo de la realidad, mida y evalúe cada paso que de en el plano económico. Sorpresa en el plano afectivo, le dirán cosas que no esperaba. Sugerencia: la alegría de ser querido.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La posibilidad de tener una salida extra a su rutina, debería aprovechar los buenos momentos que se le presentan. Una relación afectiva que crecerá con el tiempo. Sugerencia: buscar mantener el buen humor.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Comienza una etapa en la que su preocupación estará encaminada por resolver sus cuestiones afectivas. No se comprometa a dar una respuesta en este día. Resurgimiento. Sugerencia: saber de nosotros.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Logra detener un inconveniente que podría haberse generado en el plano familiar. No se arrepienta de haber favorecido a alguien, se verá recompensado con creces. Sugerencia: actuar como sentimos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Importante respuesta que llega en el momento justo. Sus cosas en el plano económico estarían más encaminadas. No busque la perfección sino los puntos en común con usted. Sugerencia: sepamos que cada uno es como es.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una interesante cita a la que debería concurrir. A veces nos cuesta cambiar la rutina pero es importante probar. Una noticia en el plano laboral lo liberará de un compromiso molesto.

Sugerencia: aprender de nosotros mismos también.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Clarifica en usted una contradicción que tenía en el plano afectivo. Su relación sentimental mejora a partir de esto. Un espacio de tiempo dedicará a reencontrarse con amigos que hace tiempo que no ve. Sugerencia: permitirse sentir.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Un inconveniente a nivel familiar puede ser solucionado si se sienta a decir lo que piensa al respecto. Está bien aspectado para los diálogos. Una situación nueva en el plano laboral podría presentarse. Sugerencia: practicar la Ley del Perdón.