El municipio de San Isidro brinda consejos de seguridad

Ante cualquier duda o sospecha de alguna situación riesgosa, el Municipio tiene a disposición permanente el número 4512-333 para enviar inmediatamente un móvil del Patrullaje Municipal.



Recomendaciones:

En la calle y transporte público

- Circular por calles iluminadas y transitadas.

- Ser cauteloso con desconocidos.

- Ante una situación sospechosa, pedir ayuda.

- Variar los recorridos habituales.

- Circular a una distancia prudente del cordón para evitar arrebatos.

- Ubicarse en sitios iluminados.

- Observar quién desciende del colectivo junto a vos.

- Prestar atención a las motos con 2 personas.

- No pararse ni caminar cerca de la plataforma del tren.

- Utilizar el celular en lugares seguros.



En el auto

- Tener las llaves siempre a mano.

- Arrancar sin demoras.

- Circular por caminos seguros.

- Disminuir la velocidad antes de un semáforo para evitar esperar detenido.

- En caso de pinchar un neumático, intentar llegar a un lugar seguro antes de bajar del auto.

- Circular por calles principales.

- No dejar en el auto cosas a la vista.

- Chequear que el auto quede bien cerrado.

- Evitar malos momentos con otros conductores.



En la casa

- No dejar entrar a desconocidos por ningún motivo.

- Si se presenta personal de compañías de servicios, chequear con la empresa.

- Evitar que menores abran la puerta y atiendan el teléfono.

- Colocar visores o mirillas en la puerta.

- Ante llamados extorsivos, no dar datos y mantener la calma.

- Nunca poner nombre ni dirección a llaveros.

- Tener a mano los números de vecinos de confianza.

- Ser solidarios con los vecinos. Ante ruidos raros o dudas llamar a los vecinos y al Patrullaje Municipal.