28/05/2019 - 19:31 | Política / Kicillof será el candidato a gobernador bonaerense del PJ y Magario lo acompañará como vice Herramientas: Compartir: ver más imágenes El peronismo confirmó hoy que el ex ministro de Economía Axel Kicillof será el candidato a gobernador del espacio en las próximas elecciones, acompañado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, como postulante a vice.

Luego de la pista que dieron ayer en ese sentido la ex mandataria Cristina Kirchner y Alberto Fernández, este martes se confirmó la fórmula bonaerense del frente con la felicitación que envió por Twitter el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insarrulde, uno de los anotados para pelear ese puesto.



"Felicitaciones @Kicillofok y @magariovero, nuestra fórmula en la Provincia de Buenos Aires. Vamos a construir juntos esperanza y futuro para los bonaerenses! @alferdez @CFKArgentina #Hay2019", resaltó Insaurralde.



Las palabra del intendente de Lomas de Zamora se interpretaron como un respaldo a la fórmula elegida por Cristina Kirchner, pese a haber sostenido sus aspiraciones a gobernador hasta último momento, dentro del grupo de los jefes comunales que pretendían que uno de ellos fuera a competir contra la gobernadora María Eugenia Vidal en octubre.



Tras conocerse la noticia, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también saludó al binomio: "Felicitaciones @Kicillofok y @magariovero, nuestra fórmula para volver a tener un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires".



La reunión reservada que tuvo lugar este lunes en el Instituto Patria entre la senadora nacional y el precandidato presidencial definió la fórmula y la dejó a un paso de la confirmación, tras la sugestiva publicación de una fotografía de ellos dos junto a Kicillof y Magario, tomada el sábado pasado en el acto en Merlo.



La ex presidenta y Alberto Fernández recibieron también a Insaurralde, a quien le comunicaron cuál sería la fórmula y le pidieron su respaldo, algo que este martes el lomense expresó a través de las redes.



Kicillof es quien mejor fideliza el voto kirchnerista y viene de encabezar recorridas con buena repercusión por toda la provincia, en tanto que Magario también figuraba en la lista de potenciales candidatos a gobernador.



Con este movimiento, el peronismo busca hacer un guiño al kirchnerismo "puro" que lamentó la postulación a la vicepresidencia de Cristina, al tiempo que le da a los intendentes un lugar en el binomio.



La flamante fórmula también sirve para apurar la decisión que debe tomar el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que el jueves reúne a su congreso.



Este martes, Massa se reunió en Córdoba con los otros referentes de Alternativa Federal y su estrategia pareciera apuntar a seguir en ese espacio, aunque dirigentes del FR provincial le insisten con el acercamiento de Cristina Kirchner. Volver