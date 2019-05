28/05/2019 - 7:50 | Política / Cristina y Alberto publicaron una foto con Kicillof y Magario, y le dan aire a una eventual fórmula bonaerense Herramientas: Compartir: ver más imágenes Luego de una reunión reservada en el Instituto Patria, la senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner y el precandidato presidencial Alberto Fernández publicaron al unísono una foto junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y de esa manera le da aire a una eventual fórmula para competir por la gobernación bonaerense.

"Las 10 fotos que más nos gustaron de Merlo. La gente, Sofía emocionada, Axel recién llegado de Mendoza donde fue a acompañar a nuestra Anabel (Fernández Sagasti, precandidata a gobernadora de Mendoza) y Verónica Magario, intendenta de La Matanza", tuitearon en simultáneo, en un texto acompañado por una colección de fotos del acto por el 25 de Mayo que se llevó a cabo en Merlo el sábado pasado.



Las fotos fueron subidas luego de la reunión que mantuvieron Cristina y Fernández y pese al gesto, la eventual fórmula integrada por Kicillof y Magario está condicionada a las negociaciones que en paralelo se llevan adelante, por un lado, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y por el otro, con un grupo de intendentes del PJ bonaerense, que preferiría que uno de ellos sea el elegido.



Tampoco de la sugestivo foto se desprende un orden predeterminado en la fórmula, aunque el ex ministro de Economía correría con ventaja sobre la intendenta de La Matanza por su intención de voto, según reflejan las encuestas, y además por la estrecha relación del economista con la ex presidenta.



Por su parte, antes de conocer que sería candidato presidencial, Fernández ya había manifestado su deslumbramiento por el impacto que estaba teniendo Kicillof en sus recorridas por la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de simpatizantes que participaban de estos eventos públicos sin demasiada convocatoria previa.



Sin embargo, el paso al costado de Cristina Kirchner, que renunció a encabezar la boleta presidencial, abrió un escenario posible de acuerdo con Massa, y dentro del menú de opciones para tentar al ex intendente de Tigre está entregarle la candidatura a gobernador.



Si bien el binomio de los Fernández parece plantar bandera a favor de Kicillof y Magario, para posicionarlos por encima de otros dirigentes con aspiraciones, como Martín Insaurralde (el intendente lomense es apoyado por una nutrida tropa de jefes comunales), fuentes del peronismo bonaerense consultadas por NA deslizan una hipótesis alternativa: que se trata de un golpe de efecto mediático para "apurar" a Massa a que decida si jugará en el marco del PJ.



"Marcan la cancha para apurarlo a Sergio a que se siente a negociar de una vez los cargos", conjeturaron.



Alberto Fernández está particularmente interesado en sumar a Massa al armado del kirchnerismo ampliado que se está gestando en torno a su candidatura, sigue de cerca las gestiones abiertas a través de Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, y también tiene diálogo frecuente con el líder del Frente Renovador, en el que no pierde oportunidad para invitarlo a la construcción.