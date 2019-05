El hockey sanfernandino también comenzó su etapa clasificatoria a los Juegos Bonaerenses 2019

El Poli N° 7 es sede de los torneos clasificatorios donde participan las categorías femenino y masculino de clubes y la Escuela Municipal de Hockey de San Fernando. Es una de las varias disciplinas deportivas donde participan más de 2 mil vecinos que buscan viajar a competir al certamen provincial en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Cada vez falta menos para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2019 y en el Municipio de San Fernando se disputa exitosamente la etapa clasificatoria de varios deportes y disciplinas en las instalaciones de los polideportivos. Son más de 2 mil chicos, adultos, personas de tercera edad y personas con discapacidad que participan para viajar a competir al certamen en Mar del Plata.



El Director de Torneos, Pablo Rubio, estuvo presente en el arranque del clasificatorio de hockey femenino en el Poli N° 7. “En esta etapa de Juegos Bonaerenses tenemos mucha cantidad de chicos inscriptos, por suerte se suman cada año más instituciones. Este año además de los polideportivos, el Club San Fernando y el Club BA, se han sumado colegios porque el hockey es una actividad libre y es una linda jornada para compartir con ellos”, afirmó.



“En lo que respecta a las instalaciones –agregó-, "el Municipio ha hecho una gran inversión para que los vecinos puedan disfrutar de todos los polideportivos, todo de primer nivel. Estamos orgullosos de predios que tenemos”.



La ex jugadora de la Selección Nacional de Hockey, Sofía Maccari, ahora se desempeña como entrenadora del Club San Fernando. “Tener esta cancha está buenísimo, es sintética de arena y está en muy buen estado. Todo lo que sea para que los chicos hagan deporte, que se sumen y ocupen su tiempo en cosas que te dan valor y amistades, me parece que es importante y esto ayuda mucho”, celebró la ex leona.



Cientos de jugadoras pasaron una tarde a puro hockey y compañerismo. Maitena del Club San Fernando, opinó: “Somos un club que viene a jugar, venimos a divertirnos y obviamente también a ganar y a dar lo mejor. La cancha está muy buena, nosotras ya jugamos acá hace dos años y nos parece muy prolija y todo muy arreglado. El torneo está siendo competitivo”.



Por su parte, Lucía del Club BA, señaló que “el torneo está muy peleado, todas son muy buenas jugadoras pero con garra y actitud lo pudimos ganar; me parece muy buena cancha y disfrute jugar mucho en ella”.



Finalmente, Agustina es capitana del equipo de la Escuela Municipal y aseguró: “Es lindo tener esta experiencia y compartir con distintas jugadoras y nos divertimos mucho. Me gusta q exista este poli para que más chicas puedan jugar al hockey”.



En la edición 2018 de los Torneos Bonaerenses, San Fernando logró llevar a la ciudad costera una delegación de más de 200 deportistas y alcanzó el puesto 19° sobre 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, con 8 medallas de oro, 5 plata y 5 bronce, imponiéndose en natación, atletismo y juegos grupales.