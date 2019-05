Con la tradicional vigilia, San Isidro celebró el 25 de Mayo

Una multitud se acercó el viernes a la noche a la Plazoleta del Mástil del centro comercial de San Isidro. Hubo música, bailes, chocolate caliente, y a la medianoche todos juntos entonaron el himno nacional para recibir al Día de la Patria.



El Municipio de San Isidro conmemoró el viernes el 209° aniversario de la gesta de Mayo de 1810 con su tradicional vigilia.

Pese al frío, cientos de vecinos se acercaron a recibir el Día de la Patria al mástil del centro comercial de San Isidro, ubicado en la esquina de Acassuso y Belgrano, donde hubo espectáculos y chocolate caliente.



“Es una alegría enorme poder recibir este día de todos los argentinos en comunidad. Más aún de ver cómo año tras año cada vez más vecinos se suman a esta tradición y cantan el himno con tanta fuerza. Realmente, muy emocionante”, expresó el intendente Gustavo Posse.



Organizado porla Cámara de Comercio e Industria de San Isidro y la Municipalidad, la celebración incluyó un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Isidro, ballets folklóricos de la Agrupación Tradicionalista El Lazo, y chocolate con pastelitos calientes. Luego, a las 00:00, se entonaron las estrofas del Himno Nacional para recibir el 25 de mayo.



Sin dejar de aplaudir, Miguel Álvarez comentó: “Me encanta recibir este día todos unidos disfrutando de nuestra música. Es muy importante que no perdamos dimensión de la relevancia que tiene esta fecha para todos nosotros”.



Junto a su familia, Lorena Carranza subrayó: “Es la primera vez que vengo y está buenísimo. Me parece una gran idea juntarse a recibir el Día de la Patria con distintos espectáculos para que disfrutemos los grandes y los chicos por igual”.



Con una enorme sonrisa, Jorge Ferreira concluyó: “Es muy emotivo. Toda mi vida viví aquí en San Isidro y no falté a ningún acto patrio. Ahora que estoy más grande me encanta ver este mástil lleno de gente, especialmente, chicos y jóvenes, que son el futuro de nuestro país”.