Sergio Massa en San Fernando: “Tenemos que dejar en el pasado el fracaso de Macri“

El precandidato a presidente por Alternativa Federal acompañó al intendente Luis Andreotti en la inauguración del nuevo Hospital Municipal de San Fernando. “Necesitamos apostar por un Estado que cuide a la gente, le de seguridad y salud pública gratuita y de calidad”, destacó en ese marco.



Acompañado por el jefe comunal, el diputado provincial Juan Andreotti y la concejala Malena Galmarini, el líder del Frente Renovador recorrió las flamantes instalaciones, que cuentan con 4 quirófanos, más de 30 consultorios, salas de Hemodinamia, Odontología, Enfermería, Cardiología, Radiología, Traumatología, Diagnóstico por Imágenes y Kinesiología, entre otras especialidades.



Massa resaltó la obra como “la demostración de que el Estado siempre tiene que estar cerca de los que menos pueden, más sufren y necesitan la salud, los que no tienen una obra social o no pueden pagar una prepaga. La salud pública tiene que ser gratuita, de calidad y bien equipada”.



Y agregó que “aun con la inflación, la devaluación y el ajuste brutales de este gobierno, que decidió que Salud no era más ministerio y lo convirtió en secretaria, y que recortó en programas como el Remediar, San Fernando demuestra que se puede administrar bien, que se puede poner el Estado y la salud al servicio de la gente”.



“Si nos animamos a ponerle un corte y poner en el pasado el fracaso de estos cuatros años de Macri, el futuro para la Argentina es ponernos de pie, apostar a un Estado como el de San Fernando, que genere empleo y promueva el desarrollo, que cuide a la gente, le de seguridad y salud pública gratuita de calidad”, concluyó el precandidato a presidente por Alternativa Federal.



Acompañaron la inauguración: el intendente Javier Osuna (Las Heras); los diputados provinciales Jorge D' Onofrio, Javier Faroni y Rubén Eslaiman; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, el presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio; la secretaria de Salud, Alicia Aparicio, el concejal Martin Marinucci (Morón), entre otros.