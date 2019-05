Boca le ganó con sufrimiento a Argentinos Jrs y jugará la final con Tigre

Boca, sin jugar bien y con sufrimiento, le ganó esta noche 1 a 0 a un duro Argentinos Juniors, en la Bombonera, en el partido revancha de la semifinal de la Copa de la Superliga y el próximo domingo disputará el partido decisivo del certamen frente a Tigre.



El defensor Lisandro López, a los 9 minutos del segundo tiempo, anotó el gol de la victoria boquense.



Ambos equipos terminaron con un hombre menos por las expulsiones de Matías Romero, a los 7 minutos del segundo tiempo en la visita, y de Iván Marcone, a los 31 de la misma etapa, en el local.



El trámite fue similar al de la ida jugada hace una semana en La Paternal, donde el "Bicho" dominó e impuso el ritmo de juego, pero las mejores ocasiones estuvieron del lado de Boca.



Pero otra vez los delanteros "xeneizes", Cristian Pavón y Darío Benedetto, estuvieron por debajo de su nivel y dilapidaron las chances de gol.



De cara a la final con Tigre, Boca deberá rearmar la mitad de la cancha, ya que perdió a Marcone, expulsado, y al uruguayo Nahitan Nández, que llegó al límite de amonestaciones.



El "Bicho" mostró en los primeros minutos las cartas que lo llevaron a estas instancias del certamen e hizo pasar mal a Boca, sobre todo con envíos aéreos, que desnudaban falencias en la defensa "xeneize".



A los 6 minutos, Damián Batallini capturó un rebote y quedó solo en el punto del penal, pero no pudo terminar de acomodarse, y segundos después Gabriel Hauche avisó con un cabezazo, desviado, tras un centro de Jonathan Sandoval desde la derecha.



Hasta los 20 minutos el partido se jugó al ritmo de Argentinos, que presionaba en la mitad de la cancha y forzaba a los jugadores de Boca a perder rápido la pelota, además de que no les dejaba espacios para maniobrar.



Recién a los 22 el elenco local pudo sortear las dificultades que planteaba el conjunto de La Paternal, cuando Benedetto recuperó la pelota y dejó a Pavón de cara al arquero, pero el punta cordobés la adelantó y permitió el anticipo del rápido Lucas Cháves.



Jugada la primera media hora, el trámite se emparejó y a los 35 Carlos Tevez casi convierte, de atropellada, luego de una buena jugada individual de Pavón por la derecha.



Cuando la primera parte se terminaba, Miguel Torrén y Carlos Quintana chocaron, dejaron la pelota muerta y Benedetto quedó solo, de cara al arco. Pero el "Pipa" mostró que sigue en bajo nivel y erró un gol increíble, tirando la pelota afuera después de desairar al arquero con un amague.

Antes del descanso todavía hubo tiempo para un peligroso cabezazo de Alexis Mac Allister, que pasó cerca de un palo, y de otra incursión ofensiva de Tevez, que apenas alcanzó a puntear la pelota y permitió la reacción de Chaves.



Ya en el complemento, a los 7 minutos, Romero vio la segunda amarilla por una fuerte infracción sobre Emmanuel Mas, dejando al conjunto visitante con un hombre menos.



Dos minutos más tarde, Lisandro López se quedó en ataque luego de una acción ofensiva de Boca y con un cabezazo, tras un centro de Mauro Zárate, puso el 1 a 0, superando la marca de Elías Gómez.



Pese al hombre menos y al marcador adverso, Argentinos no se achicó, siguió jugando al mismo ritmo y por momentos inquietó a Boca, aunque su falencia siguió siendo la misma de la ida: poco peso ofensivo en el área rival.



A los 20 Boca pudo ampliar la ventaja, pero Benedetto otra vez erró, esta vez con un cabezazo, luego de una buena corrida y centro de Pavón desde la derecha.



Cuando el reloj marcaba 31 minutos, Marcone fue fuerte sobre Francis Mac Allister, el árbitro Facundo Tello consideró que fue un planchazo desmedido y expulsó al volante central "xeneize".



La salida de Marcone renovó el ánimo del "Bicho", sabedor de que solo necesitaba un gol para quedarse con la serie, debido al peso del gol de visitante ante igualdad en puntos.



Por eso los últimos minutos fueron sufridos, con Boca buscando el gol que liquide el pleito y Argentinos detrás del tanto que le hubiese permitido dar el golpe en la Bombonera.



A los 39, el colombiano Sebastián Villa, que entró en buen nivel y con confianza, dejó solo a Benedetto, pero Chaves le volvió a ganar el duelo y se quedó con el mano a mano.



El propio Villa decidió jugar la individual, a los 44 minutos, luego de un pase corto de Tevez en un tiro libre, encaró de izquierda a derecha y sacó un derechazo a colocar, que pegó en un palo.



Fue la última emoción del partido, ya que Boca pudo mantener la pelota lejos de su arco en el tiempo adicional y terminó festejando una sufrida victoria que lo colocó en otra final.



Síntesis

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Iván Marcone; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Mauro Zárate; y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elias Gómez; Franco Moyano, Matías Romero; Damián Batallini, Alexis Mac Allister, Gabriel Hauche; Claudio Spinelli. DT: Diego Dabove.



Gol en el segundo tiempo: 9m López (B).

.

Cambio en el primer tiempo: 31m Francis Mac Allister por Moyano (AJ).



Cambios en el segundo tiempo: 9m Fausto Montero por Spinelli (AJ), 22m Sebastián Villa por Pavón (B), 25m Raúl Bobadilla por Batallini (AJ), 36m Jorman Campuzano por Zárate (B), 48m Agustín Obando por Benedetto (B).

.

Incidencias en el segundo tiempo: 7m expulsado Romero, por doble amonestación (AJ), 31m expulsado Marcone, por juego brusco (B).



Estadio: Alberto J. Armando (Boca).



Árbitro: Facundo Tello .