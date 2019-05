Horóscopo correspondiente al domingo 26 de mayo de 2019

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Dificultad que aflora frente a situación en su lugar de trabajo. Si espera noticias en el área laboral, se postergan un poco. Sugerencia: el punto, aunque difícil, es no desesperar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Laboriosa conversación con alguien importante. Llega a buen arribo un problema de pareja, sepa callar a tiempo. Sugerencia: saber que las cosas no son siempre fáciles.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Lo interesante con respecto a esa cita es que su impresión de esa persona comenzará a cambiar. Un llamado lo alerta de posible problema laboral. Sugerencia: estar abierto.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Comienzo de algo que le dará alegría. Saber que las cosas pequeñas pueden alegrarnos más que las sofisticadas. Sugerencia: dejar atrás las angustias.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Alguien lo recuerda más de lo que usted puede imaginar. Haga el intento de recuperar esa relación. No se adelante a los hechos, espere respuesta en lo laboral. Sugerencia: no ser derrotista.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una sensación de vacío al no estar más con alguien. Hágase un planteo serio. Se resuelve una situación en el área de las actividades. Sugerencia: no negar las cosas que nos pasan por dentro.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Habría una sensación de liberación de presiones que usted mismo se genera. Un adelanto de algo que ocurriría en el plano laboral. Esté atento. Sugerencia: ser optimista.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Alguien lo felicita por una situación que usted resuelve. Se abre una puerta nueva. Será invitado por alguien del pasado a reunión. Sugerencia: aprovechar las experiencias que nos dan las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un comienzo de algo que espera desde hace tiempo. No se angustie por respuesta negativa. Las cosas cambian todo el tiempo aunque no lo creamos. Sugerencia: no vivir desde la ansiedad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Buen diálogo con persona de su entorno laboral. Una mejora esperada en el plano material. Trate de saldar deudas, no olvide que cuentas claras. Sugerencia: saber que el dinero no es lo más importante.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Una oportunidad de conocer a alguien que le trae propuestas nuevas en el área de las actividades. Su sensación de incertidumbre en los afectos es mucha. Sugerencia: tratar de aclarar, hablar, dialogar.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Sobre un tema que lo angustia en el plano familiar recibe una respuesta. No tema escuchar a quienes le dicen la verdad. Sugerencia: negar la realidad es perder el tiempo, aceptarla es solucionarla.