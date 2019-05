Argentina es el país latinoamericano que más se endeudó en los últimos 3 años

Argentina aumentó 56% su deuda externa en los últimos tres años y se convirtió en el país más endeudado de la región, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). .

Sobre la base de datos oficiales de la CEPAL, el informe de la UNDAV explica que "los más de U$S 30 mil millones que se tomaron de nueva deuda por año implicó que el crecimiento anual promedio en el periodo 2015-2018 estuviera cerca de cuadruplicar el crecimiento anual promedio del período 2007-2015".



Remarca que "la apertura y desregulación de diciembre de 2015 trajo aparejada una avalancha de dólares financieros que llevó la deuda pública externa a crecer en U$S 98.000 millones en 3 años hasta ubicarse en los U$S 161.000 millones".



En términos de deuda pública, los niveles alcanzados representan ya un 77,4% del total del PBI, lo que también convierte a la Argentina en el peor país del ranking en la región.



"En cuanto a la deuda pública bruta como porcentaje del PBI, Argentina en el 2015 se encontraba en la tercera posición del ranking regional, con un 52,6%, superada por Brasil (66,5%) y El Salvador (52,8%)", señala el estudio.



"Con el mega endeudamiento de los años 2016-2018, Argentina en este último año se ubicó primera con el 77,4%, dejando por debajo a Brasil con 72,2%", detalla el informe.