Beneficios tributarios para oficinas comerciales de San Isidro

Las oficinas comerciales de San Isidro reciben mayores beneficios tributarios. Este año, la Ordenanza Fiscal (art. 82bis) se actualizó para que se beneficien más contribuyentes de ese rubro. De esta forma, las mismas obtienen una reducción de hasta un 50% en la tasa por inspección de Comercio e Industria.



Reducción del 25% por personal residente en San Isidro

Se flexibiliza el requisito para obtener la disminución del 25% de la tasa por contratación de personal con residencia en San Isidro. En 2018 se requería que 1/3 del personal del local habilitado en el municipio tuvieran domicilio en San Isidro, en 2019 el requerimiento baja a 1/4 de la nómina.



En 2018, se requería que el 1/3 del personal tuviera residencia en San Isidro



En 2019, se requiere que 1/4 del personal tenga residencia en San Isidro



Reducción del 25% por no estar alcanzados por ninguna tasa ambiental



Se reduce un 25% la tasa a los comercios que no están alcanzados por ninguna tasa ambiental. A partir de este año, se elevó la cantidad de metros cuadrados necesarios a partir de los cuales el contribuyente se ve alcanzado por esta tasa, beneficiando de este modo a un número mayor que al no tributar tasas ambientales podrán acceder al beneficio de reducción por personal residente en el distrito.



En 2018, las oficinas con más de 800 m2 estaban alcanzadas por tasas ambientales.



En 2019, las oficinas con más de 1.500m2 están alcanzadas por tasas ambientales.