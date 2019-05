Katopodis inauguró una nueva posta de seguridad en Villa Ballester

Ubicada en Capdevila y Profesor G. Simón, es una de las 15 que el Municipio está instalando en puntos claves de la ciudad y permitirá mejorar los controles, los operativos y la asistencia inmediata.



El intendente Gabriel Katopodis inauguró una nueva Posta de Seguridad que el Municipio construyó en Capdevila y Profesor G. Simón sobre la Plaza Ader, en Villa Ballester, a fin de mejorar los controles, los operativos y la asistencia inmediata.



Durante la presentación, el Jefe Comunal destacó: “Hace unos meses renovamos la Plaza Ader, y hoy estamos cumpliendo con la promesa de construir esta Posta de Seguridad con presencia policial las 24 horas, para cuidar a los vecinos y vecinas que disfrutan de este espacio, que viven y trabajan en el barrio”.



Y agregó: “Con estas 15 Postas de Seguridad que estamos instalando en puntos claves, las cámaras y patrulleros propios vamos construyendo un círculo de presencia más efectivo, con mejor comunicación y coordinación. Todo ese esfuerzo del Municipio está orientado a colaborar con la política de seguridad provincial, pero no vamos a dejar de reclamarle al gobierno más recursos”.



El nuevo espacio, uno de los 15 que el Municipio está instalando en puntos claves de la ciudad, funcionará las 24 horas en permanente contacto con el COM y el 911, y contará con personal permanente de Protección Ciudadana y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.



Desde allí, se realizarán principalmente controles vehiculares y operativos, y se brindará asistencia inmediata en casos de emergencia. Además, los agentes cuentan con un móvil a disposición.



Con la nueva posta suman ocho las que ya se encuentran en funcionamiento también en Av. Juan Manuel de Rosas y Av. del Libertador; Las Gardenias y Ruta 8; Av. Constituyentes, entre Savio y colectora de Gral. Paz; 2 de Abril, entre Libertador y 25 de Mayo; sobre Campos e Italia; en Av. 9 de Julio y Ruta 8; y en Av. Sarratea, entre Andrade y Matheu. Asimismo, está próxima a inaugurarse la de Estación Chilavert.



Más adelante, comenzará la instalación de otras seis ubicadas en Av. Constituyentes y Mendoza; Barrio Tropezón; 9 de Julio y Calle 2; y tres puestos a definir con los Foros de Seguridad.



Estas postas se suman a las 1.100 cámaras de seguridad que son monitoreadas las 24 hs. desde el COM, y a los 100 patrulleros municipales que recorren las calles de la ciudad.