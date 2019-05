Horóscopo correspondiente al jueves 23 de mayo de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La clave para restaurar su relación de pareja sería poner ganas que usted quizás no tenga. La búsqueda de un nuevo horizonte lo llevará a golpear puertas que nunca golpeó. Sugerencia: el punto es no quedarse.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Trabajará arduamente en un proyecto que tiene en mente. Día ideal para todo lo que tenga que ver con lo creativo. Llamada importante en el plano afectivo, se concreta una cita. Sugerencia: todo es más fácil cuando ponemos muchas ganas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Comienza una relación afectiva con alguien que no imagina que podía dársele. No improvise una reunión de trabajo con apuro, postergue y siéntese a pensar bien lo que debe decir. Sugerencia: todo a su debido tiempo.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Nueva lucha en el plano afectivo que en este caso sería muy benefactora para usted y para su pareja. No se sumerja de pleno en una propuesta que le hacen en el plano laboral, revea. Sugerencia: las cosas que se hacen sin pensar de entrada nos hacen pensar demasiado después.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Los ánimos en el plano familiar estarían un poco tirantes. Trate de poner un poco de buen humor. Hay una posibilidad en el plano laboral que le abriría una puerta nueva. Sugerencia: el mal humor y la mala predisposición diaria son uno de los mayores sinónimos de esclavitud.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Plenitud y tranquilidad en una jornada que puede dedicar al esparcimiento. No se detenga a decir lo que siente en ese encuentro afectivo, la persona de su interés está esperando escuchar lo que usted quiere decir. Sugerencia: las cosas correspondientes al corazón son más claras cuando el sentimiento es mutuo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No arriesgue sus cosas por un arrebato emocional. Sepa serenarse y manejar las cosas correspondientes al corazón con cuidado. Sorpresa por llamada que compete al plano de sus actividades trayendo una propuesta.Sugerencia: todo se logra mejor desde la calma.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Lección que aprende gracias a un buen gesto inesperado de alguien de su entorno. Todo apunta hacia una mejora y hacia una mayor tranquilidad en sus afectos. Ilusión que se cumple. Sugerencia: siempre esperar las buenas cosas, primero pensar bien correspondiente al otro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- expectativa por llamado que no se produce en la jornada. Debería tratar de insistir usted. Simpleza y alegría en encuentro programado con alguien de su agrado. Solución que llegará. Sugerencia: todo es cuando tiene que ser.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Día que debería realizar ciertos llamados para preparar la semana en la que habrá muchas cosas que atender. Simpatía que se profundiza con respecto a persona que frecuenta. Sugerencia: a veces las cosas suceden sin que nos percatemos y sin que pongamos resistencia.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Camino firme en el plano afectivo, encuentra a la persona que busca. Planifica mejoras en el hogar, trate de usar su creatividad y no tanto su bolsillo. Comienza una actividad. Sugerencia: el buen gusto no pasa por lo caro sino por lo finamente realizado.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Espera de llamado que tarda en llegar. Es invitado a una reunión en la que podría estar muy entretenido. No deje pasar una posibilidad de viaje corto que sin duda puede realizar. Sugerencia: el punto es permitirse disfrutar a pesar de las cosas no tan buenas que nos pasan a todos.