Se agrava el conflicto salarial con judiciales bonaerenses

En medio de la negociación paritaria con los judiciales bonaerenses, el Gobierno provincial estableció por decreto la pauta salarial del año pasado, lo que generó el rechazo del Colegio de Magistrados y Funcionarios local, mientras el sindicato convocó a una jornada de protesta para mañana.



Ante el estancamiento en las negociaciones, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que la semana pasada realizó dos días de paro, anunció para este jueves protestas en todos los distritos judiciales, con asambleas, movilizaciones y acciones locales en los 19 departamentos.



"Desde la última reunión, el 8 de mayo, no tuvimos convocatoria alguna", aseguró el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich, en declaraciones a NA.



Tanto el gremio de los empleados judiciales como el Colegio de Magistrados y Funcionarios reclaman no sólo una actualización salarial para este año, sino también la recomposición por la pérdida de poder adquisitivo del 2018, que estiman en torno al 18%.



"El Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial manifiesta que continuará instando por la recomposición de porcentaje entre el 30% definido unilateralmente por el Ejecutivo provincial y la inflación real del 2018", indicó en un comunicado interno la asociación gremial.



Además, señaló que "la pauta salarial para 2019 todavía no está definida y debe contemplar la restitución de lo perdido el año pasado y una cláusula de revisión que impida que eso vuelva a suceder este año".



El comunicado de la asociación que agrupa a jueces, fiscales y funcionarios fue en respuesta al decreto que lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai; y los ministros de Economía, Hernán Lacunza;de Justicia, Gustavo Ferrari; y de Trabajo, Marcelo Villegas, por el cual se fijó el aumento del año pasado.



"Teniendo en cuenta que las partes negociadoras no han logrado convenir las pautas salariales que regirán para el sector, resulta conducente otorgar un nuevo anticipo a cuenta, consistente en un incremento del 30% de los sueldos básicos, con vigencia desde el 1° de octubre de 2018, porcentual que se calcula para cada nivel salarial sobre los valores vigentes en el mes de diciembre de 2017", indica la disposición oficial.



Ante la medida, la AJB y el Colegio de Magistrados y Funcionarios reclaman que se mantenga abierta la discusión salarial del año pasado y que la paritaria de este 2019 tenga en cuenta el proceso inflacionario.



Por ahora, el Gobierno de Vidal otorgó un incremento del 7,5% en marzo y abril, contra una inflación del primer cuatrimestre que se ubica en el 15,6% según el INDEC y trepa al 55,8% en forma anualizada.