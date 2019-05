Dictan Conciliación Obligatoria y se levanta el paro de lanchas

Los trabajadores afiliados al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y del SOMU acataron por 10 días la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, por lo que se levanta la medida de fuerza.



Según explicaron desde el SOMU, “en el día de la fecha comparecimos antes el Ministerio de Trabajo, tras el Paro que realizamos en el Sector, por la negativa del reclamo del 40% de incremento en nuestros salarios para el año 2019”.



“La parte empresarial expresó no poder afrontar el Aumento Paritario , por no tener respuesta de la Secretaría de la Dirección General de Educación y la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó mediante un comunicado.



Destacaron además que “Acatamos ésta Conciliación y levantamos la Medida por diez días, a la espera de una nueva audiencia”, pero aclararon que “en virtud de Resguardar los derechos de los Trabajadores no cederemos a una segunda conciliación, y de no tener una respuesta favorable a la problemática seguiremos la lucha que venimos realizando desde el inicio de nuestra conducción”.