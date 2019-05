22/05/2019 - 6:20 | Zonales / Tigre El Museo Naval de Tigre festejó su 127° aniversario Herramientas: Compartir: ver más imágenes Autoridades del municipio participaron de la celebración junto a miembros de la Armada, ex Combatientes de Malvinas y vecinos. Entregaron una placa conmemorativa y destacaron la historia de la emblemática institución.

En el marco de la celebración del 127° aniversario del Museo Naval de la Nación, autoridades del Municipio de Tigre entregaron una placa alusiva y destacaron el emblemático edificio como parte de la historia Argentina. La actividad contó con la presencia de miembros de la Armada, ex Combatientes de Malvinas y vecinos.



El concejal Rodrigo Molinos trasmitió el saludo del intendente Julio Zamora por intermedio de una carta y dijo: “Este lugar no sólo es muy significativo para los vecinos de Tigre sino también para todos los turistas que vienen a visitarnos. El municipio tiene un compromiso con la institución y seguiremos redoblando los esfuerzos para trabajar en diversas iniciativas juntos".



La ceremonia inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Orquesta de la Amada Argentina. Luego, emitieron sus palabras el secretario general Naval, contralmirante Gustavo Jorge Iglesias y el director del Museo Naval de la Nación, el navio Alberto von Wernich. Posteriormente, se presentaron nuevos modelos de busques fabricados por el Club Argentino de Modelismo Naval a Escala (CANME); un Buque Polar Bahía Paraíso y un Destructor Santísima Trinidad.



“Estamos orgullosos que nuestro museo esté en una ciudad como Tigre, porque tenemos un trabajo constante con el municipio. Somos custodios de nuestra identidad marítima y tenemos la responsabilidad de transmitírsela a todos aquellas personas que la quieran conocer”, sostuvo, Alberto Von Wernich, quien además entregó diplomas a los miembros de la CANME que construyeron los ejemplares donados.



Por último, las autoridades del museo descubrieron una placa en el taller de modelismo que desde ahora lleva el nombre de Máximo De Cosio, quien fue uno de los modelistas más importantes de la Armada.



El Museo Naval fue fundado el 20 de mayo de 1892. En 1943 se decretó su traslado a Tigre en la sede de los antiguos Talleres de Marina. Actualmente cuenta con seis salas y un parque temático, biblioteca, planoteca, archivo fotográfico y archivo histórico.



El Museo está abierto de miércoles a viernes de 8.30 a 17.30hs, sábados y domingos de 10.30 a 18.30hs. Para más información sobre la muestra y visitas guiadas los interesados pueden comunicarse al 4749-0608 o Paseo Victorica 602, Tigre.



Estuvieron presentes: la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán y la directora del Museo de Arte Tigre (MAT), Graciela Arbolave.