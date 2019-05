22/05/2019 - 8:39 | Política / Más de 40 intendentes bonaerenses del PJ respaldaron la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de 40 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires respaldaron hoy la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron una "persecución política" contra la ex mandataria, durante una cumbre de jefes comunales realizada en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

El presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, logró hoy que los intendentes del interior y del conurbano bonaerense dijeran presente en el encuentro, donde hubo la foto de rigor que simboliza la "unidad peronista".



"Con 45 compañeros y compañeras intendentes de la provincia de Buenos Aires nos reunimos en Cañuelas. Estamos todos unidos y organizados para consolidar una propuesta electoral que permita volver a tener una provincia más justa", tuiteó Gray, adjuntando la foto de la "unidad".



"No esperen que se definan hoy candidaturas", dijo Gray a Télam, aunque admitió que ese iba a ser uno de los temas de discusión en el encuentro.



Pero los jefes comunales decidieron respaldar la fórmula Fernández-Fernàndez de Kirchner "en un día muy particular donde fuimos testigos, una vez más, de la infame persecución política que ejerce el actual gobierno sobre la principal figura de la oposición. Reivindicamos nuestro apoyo a Cristina y la necesidad urgente de transitar un camino diferente", dijeron en un documento al que accedió esta agencia.



"La decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner constituye un acto de verdadero patriotismo para comenzar a dejar atrás de una vez y para siempre el peor gobierno democrático de la historia", señalaron los intendentes, según quienes, sobre temas como salud, seguridad y educación, "(Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal dejarán la provincia y el país en un caos".



La entrada del salón de usos múltiples del Parque Industrial de Cañuelas fue el escenario donde los jefes comunales posaron para la foto de rigor, tras lo cual empezó la reunión para conformar una "Comisión de Acción Política Bonaerense (CAPB)".



Junto a Gray y su colega de Cañuelas, Gustavo Arrieta, se ubicaron para la foto Alberto Descalzo (Ituzaingó), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Ustarroz (Mercedes), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Osvaldo Caffaro (Zárate), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Walter Festa (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Santiago Maggiotti (Navarro).



También estuvieron Ricardo Alessandro (Salto), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Francisco Durañona (San Antonio de Areco) y Ricardo Casi (Colón), Juan José Mussi (ex intendente de Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Anibal Regueiro (Presidente Perón), Juan de Jesús (Partido de la Costa), Hernán Izurieta (Punta Indio), Walter Torchio (Carlos Casares) y Jorge Cortez (Henderson).



Además, Gustavo Barrera (Villa Gesell), Pablo Zurro (Pehuajó), Francisco Etcharren (Castelli), Juan Veramendi (General Paz), Héctor Olivera (Tordillo), Marcelo Santillán (González Chaves), Julio Marini (Benito Juárez), Alfredo Fisher (Laprida), Marcos Fernández (Monte Hermoso), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Mario Secco (Ensenada), Germán Lago (Alberti) y Julio Zamora (Tigre).



Se sumaron el ex intendente de La Matanza y diputado nacional Fernando Espinoza y la ex intendenta de Cañuelas y esposa del actual mandatario de ese distrito, Mariana Fassi.



"La idea es formar una Comisión de Acción Política para delinear los ejes de campaña de acá a octubre, y analizar la situación de los distritos, tanto donde somos gobierno como los que podríamos recuperar", dijo Gray.



Uno de los puntos de discusión fue terminar de definir en qué distritos se abrirá el juego para que los intendentes revaliden liderazgo contra algún oponente en las PASO, explicaron fuentes partidarias.



Sobre este punto hay al menos dos posturas fuertes: los que no quieren que los jefes comunales deban enfrentar oponentes internos en las PASO y los que buscan que donde la gestión no fue buena los intendentes revaliden su candidatura frente a posibles competidores internos en las PASO y lo mismo suceda en municipios que hoy no gobiernan, a cuyos referentes los llaman "los sin tierra".



Arrieta se ocupó de organizar el menú que incluyó cazuelas de pollo, bondiolas, fiambres flameados y, a la hora de los postres, "torta tatín" -variante de la tarta de manzana-, flan y brownies. (Télam)