Superliga pide a la AFA que intervenga ante Conmebol por la imposibilidad de Tigre de jugar copas

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) elevó esta tarde una comunicación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que le solicite a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la aclaración sobre la imposibilidad de que los equipos que disputen la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana del próximo año deban pertenecer a la primera división de cada asociación.



El pedido se debe a que "ante la decisión unilateral de la Conmebol -comunicada hoy por su Dirección de Competiciones- de impedir que algún equipo que no jugase en la división principal de la federación pudiese participar de los torneos continentales del año 2020", indicó la SAF en un comunicado, que involucraría al descendido Tigre en caso de ser campeón de la Copa de la Superliga.



Según la SAF "las nuevas disposiciones de Conmebol no pueden afectar situaciones y derechos adquiridos de conformidad con la reglamentación de la Superliga".



En el escrito elevado a la AFA la SAF explicó que el 8 de agosto pasado le informaron al ente rector del fútbol argentino el reglamento del campeonato, que si bien prevé el artículo 13 que no pueden participar de la copas Libertadores y Sudamericana un equipo que no participe del Torneo de Primera División, el artículo 13.2 exceptúa "a los que obtuvieran su clasificación a La Libertadores o Sudamericana como campeón de la Libertadores 2019 y/o de la Sudamericana 2019 y/o de la Copa Argentina 2019 y/o de la Copa de la Superliga 2019".



El 21 de marzo último la SAF informó a la AFA el reglamento de la Copa de la Superliga, que ratificó lo dispuesto respecto de la situación de los equipos que no participen en el torneo de primera división al momento en que se disputen las copas internacionales organizadas por Conmebol.